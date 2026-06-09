Weltgeflüchtetentag 2026

Städtische Institutionen, hiesige Initiativen und Vereine haben zum „Weltgeflüchtetentag“ („Weltflüchtlingstag“) am 20. Juni ein vielfältiges und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. An diesem Aktionstag soll auf die Situation, Stärke und Mut von Geflüchteten aufmerksam gemacht und Solidarität mit ihnen gezeigt werden.

Der Tag ist allen Menschen weltweit gewidmet, die sich auf der Flucht befinden. Der Weltgeflüchtetentag wurde von den Vereinten Nationen 2001 ins Leben gerufen. 50 Jahre nach der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention auf einer UN-Sonderkonferenz, dem wichtigsten internationalen Übereinkommen zum Schutz von Geflüchteten. Als internationale Organisation für den Flüchtlingsschutz setzt sich der UNHCR – das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen – dafür ein, dass jeder Mensch das Recht hat, Asyl zu suchen, wenn er vor Gewalt, Verfolgung oder Krieg in seinem Heimatland fliehen musste.

Dem UNHCR-Jahresbericht zufolge befanden sich im April 2025 über 122 Millionen Menschen auf der Flucht, gut zwei Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt hat sich die Zahl der Menschen auf der Flucht zwischen 2013 und 2025 verdreifacht. Die meisten Menschen flohen 2025 vor Kriegen und großen Konflikten. Mit Oberbürgermeister Uli Burchardt hat die Stadt Konstanz die Schirmherrschaft für diesen wichtigen Tag übernommen.

Veranstaltungen rund um den 20. Juni

Erika Rosenberg-Band: Das Vermächtnis von Emilie und Oskar Schindler

Emilie und Oskar Schindler haben ihr Leben riskiert und ihr gesamtes Vermögen geopfert, um 1200 jüdische Menschen vor dem sicheren Tod in den Gaskammern der Nationalsozialisten zu retten. Prof. Erika Rosenberg-Band lernte Emilie Schindler 1990 in Buenos Aires (Argentinien) zu einer Zeit kennen, in der diese völlig unbekannt bzw. in Vergessenheit geraten war und in großer Armut lebte.

Nach langen Gesprächen mit der Historikerin und Autorin trat Emilie Schindler zum ersten Mal in ihrem Leben aus dem Schatten Oskar Schindlers hervor und erzählte die Geschichte mit Fakten und Details. Im Anschluss an den Vortrag von Erika Rosenberg-Band stellt die Crescere Stiftung Bodensee das für Oskar und Emilie Schindler geplante Mahnmal vor.

Eine Veranstaltung der Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz und der Crescere Stiftung Bodensee. 9. Juni 26, 19 Uhr, Astoria-Saal, Katzgasse 7.

Netzwerken am Grill

Die Stabsstelle Konstanz International lädt haupt- und ehrenamtliche Akteurinnen und Akteure der Integrationsarbeit und des Zusammenhalts in Konstanz herzlich zu einem sommerlichen Grillfest in den Garten der Villa Rheinburg ein. Der Nachmittag bietet Raum für Begegnung, Austausch und Vernetzung. Eine Grundausstattung an Grillgut und Getränken ist vorhanden. Darüber hinaus sind kleine Beiträge zum Buffet oder eigene Getränke ebenso willkommen wie musikalische oder andere kreative Beiträge, die das gemeinsame Beisammensein bereichern. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 8. Juni 2026 per E-Mail an International@ Konstanz.de unter Angabe der teilnehmenden Personenzahl gebeten. Spontane Gäste sind ebenfalls herzlich willkommen.

Eine Veranstaltung der Stabsstelle Konstanz International. 18. Juni 26, 15 bis 18 Uhr, Villa Rheinburg, Reichenaustr. 1

Vernissage – „Verlorene Heimat“

Amnesty International Konstanz lädt herzlich zur Vernissage der Wanderausstellung „Verlorene Heimat“ ein. Die Ausstellung, die in Kooperation zwischen Amnesty International Deutschland und dem Freiburger Fotografen David Lohmueller entstanden ist, widmet sich dem Völkermord an den Jesid*innen und den bis heute andauernden Folgen für die Überlebenden in den Geflüchtetenlagern im Nordirak.

Eine Veranstaltung von Amnesty International. 19. Juni 26, 17 bis 20 Uhr, Café Mondial, Zum Hussenstein 12.

Reggae in my Garden

Die gute Musik von einer kleinen Insel in der Karibik erklingt in diesem Jahr zum zehnten Mal im (Stadt-)garten & zum runden Geburtstag laden die Veranstaltenden am 19. und 20. Juni gleich für zwei Tage ein: Serious Jamaican Vibes für groß & klein, alt & jung, umsonst & draußen auf dem Dogtown-Hifi Soundsystem – denn bei Reggae in my Garden wird die Mukke traditionell nicht durch seelenlose Plastik-Lautsprecher gequält …

Eine Veranstaltung von Piratensender e.V. 19. und 20. Juni 26, 14 bis 22 Uhr, ab 18 Uhr live, Stadtgarten Konstanz.

Mitbring-Brunch im Café Mondial

Das Café für (nicht nur) Geflüchtete lädt herzlich zu einem offenen Mitbring-Brunch ein. Gerne etwas zu essen mitbringen (Salat, Kuchen, Fingerfood). Im Mittelpunkt stehen Begegnung, Austausch und ein gemütliches Miteinander, bei dem alle gemeinsam eine schöne Zeit verbringen.

Eine Veranstaltung des Café Mondial und der sachkundigen Mitglieder des Internationalen Ausschusses. 20. Juni 26, 10 bis 13 Uhr, Café Mondial, Zum Hussenstein 12.

Was bedeutet „Heimat“ und wann bin ich Konstanzer*in?

In der „Living Library“ stellen sich fünf Menschen als „lebende Bücher“ zur Verfügung und berichten in Gesprächen in kleiner Runde von ihren persönlichen Heimaterfahrungen: Was ist Heimat? Kann die Stadt Konstanz zur neuen Heimat werden? Was bedeutet es, die Stadt in der ich geboren bin, nie wirklich verlassen zu haben?

Die „Bücher“ berichten über Ihre individuelle Beziehung zu dem Gefühl „Heimat“. Wie in einer Bibliothek können Besucherinnen und Besucher die lebenden Bücher ausleihen und sich in kleinen Gruppen austauschen. Nach etwa 20 Minuten treffen sie auf ein neues Buch und eine neue Geschichte. Insgesamt gibt es drei Runden.

Eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Konstanz und 83 Konstanz integriert. 20. Juni 26, 15 bis 17 Uhr, Stadtbibliothek Konstanz im Kulturzentrum am Münster, Wessenbergstraße 39.

Nachbarschaftsfest mit Picknick zum Weltgeflüchtetentag auf dem Georg-Elser-Platz

Der Treffpunkt Petershausen lädt zum Nachbarschaftsfest auf dem Georg-Elser-Platz ein. Ein buntes, vielseitiges Programm von Darbietungen und Mitmachaktionen lädt dazu ein, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Es werden mehrere Grillmöglichkeiten und Sitzmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, jede:r bringt sein eigenes Essen, Grillgut und Geschirr mit, Getränke können gekauft werden.

Eine Veranstaltung des Treffpunkt Petershausen mit Unterstützung der Bürgergemeinschaft Petershausen, dem Juze u. a. 20. Juni 26, ab 16 Uhr, Treffpunkt Petershausen, Georg-Elser-Platz 1.

Zwischen Gestern und Morgen: Wir Junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte erzählen

Junge Migrant:innen laden zu einer Gesprächsstunde in den Rathausinnenhof ein. Auf sogenannten „Erzählbänken“ nehmen junge Frauen mit Migrations- bzw. Fluchterfahrung Platz. Sie berichten von ihrem Leben – geprägt von ihren familiären Wurzeln und ihrem Alltag in Deutschland.

Eine Veranstaltung der IN VIA und Chancengleichheitsstelle Konstanz. 20. Juni 26, 14 bis16 Uhr,

Rathausinnenhof, Kanzleistr. 15.

Gespräch mit iranischen Frauen: „Frau sein im Iran unter dem Mullah-Regime“

Seit fast einem halben Jahrhundert leisten Frauen Widerstand gegen das Mullah-Regime im Iran: Nobelpreisträgerinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen, Frauen aus dem ganzen Land. Moderiert von Zahide Sarikas erzählen drei junge Iranerinnen von ihren alltäglichen Erfahrungen mit dem Regime, von Anpassung und Revolte – bis hin zur Entscheidung, sich weiterer Unterdrückung durch Flucht ins Exil zu entziehen.

Eine Veranstaltung von Xenia. 20. Juni 26, 15:30 bis 17 Uhr, Foyer Spiegelhalle, Hafenstraße 10.

Kindheit unter den Bedingungen von Konflikten und Flucht

Seit 1946 setzt sich UNICEF weltweit dafür ein, dass Kinder gesund und sicher aufwachsen können – unabhängig von Herkunft und Lebensumständen. Bis heute ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in vielen Regionen der Welt aktiv. Marc Uricher vom Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein gibt in einem Vortrag Einblicke über das Aufwachsen von Kindern im Mittleren Osten unter den Bedingungen von Konflikten und Flucht.

Im Anschluss können Interessierte im Austausch mit den Engagierten und in einer Ausstellung weitere Einblicke in die Arbeit von UNICEF gewinnen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 5. Juni 2026 per E-Mail an info@konstanz.unicef.de unter Angabe der teilnehmenden Personenzahl gebeten.

Eine Veranstaltung der UNICEF-Arbeitsgruppe Konstanz. 20. Juni 26, 18:30 bis 20 Uhr, Bürgersaal, Sankt Stephansplatz 17.

Abschluss der Aktionstage

Zum Abschluss lädt das Theaterensemble zu einer Lesung ein, begleitet von einem lebendigen Gespräch. Ebenso vertreten ist im Anschluss der Chor des Alevitischen Kulturvereins e.V. Radolfzell mit Lukas Engelmann. Das interkulturelle Tanzensemble von Hope Human Rights e.V. setzt einen krönenden Akzent mit Bewegung. Im Anschluss bleibt Zeit für Begegnung, Austausch und all die Gespräche, die sich aus dem Moment heraus ergeben.

Eine Veranstaltung des Theater Konstanz. 20. Juni 26, 19 Uhr, Spiegelhalle, Hafenstraße 10.

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