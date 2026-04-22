Bei der bereits dritten Ausgabe des Festivals Tonkunst Konstanz für neue Musik an diesem Wochenende gibt es in St. Johann an beiden Tagen wieder bisher Unerhörtes zu erleben: Aktuelle Strömungen der zeitgenössischen Musik und vielfältige Formen ungewohnten Hörens und Gestaltens.

Die Tonkunst 2026 steht wieder für das Aufeinandertreffen internationaler Künstler*innen mit der lokalen Szene, für komponierte und improvisierte Musik, für Tradition und Aufbruch zugleich, versprechen die Veranstalter, Roland Baumgärtner vom Jazzclub Konstanz., Ina Callejas von HighNoon – Freunde Neuer Musik und Jonathan Chazan von der Kulturbühne geistreich und kündigen inspirierende Begegnungen und neue Perspektiven an.

Was heißt das? Insgesamt fünf musikalische Veranstaltungen präsentieren am Samstag und Sonntag aktuelle Musik, von durchkomponiert bis improvisiert, und laden teils auch zum Mitmachen ein.

Ensemble Recherche, Duo-Formation Oka & Åkerberg

Werke von Sévérine Ballon, Tomoko Fukui, Hans Thomalla, Gabriel Erkoreka, Jonathan Harvey, Johannes Schöllhorn und Lisa Streich.

Seit 1985 widmet sich das Ensemble Recherche der Neuen Musik und hat so fünf Jahrzehnte Musikgeschichte mitgeprägt – mit mehr als 600 Uraufführungen und über 50 CD-Aufnahmen. Die acht Musiker*innen, alle international anerkannte Solist*innen, zeichnen sich durch eine Leidenschaft für das Experimentieren und die intensive Auseinandersetzung mit der Gegenwart aus.

Shizuyo Oka: Klarinette, Åsa Åkerberg: Violoncello

Samstag, 18.00 Uhr

Duo Patrick Manzecchi & Jonathan Chazan

Aus unterschiedlichen musikalischen Traditionen kommend, begegnen sich Patrick Manzecchi – ein Jazz-Schlagzeuger – und Jonathan Chazan – ein klassischer und zeitgenössischer Saxophonist – im Klang und als Freunde. In dieser Begegnung schlagen Schlägel und atmen Rohrblätter gemeinsam.

Patrick Manzecchi: Schlagzeug, Jonathan Chazan: Saxophon

Samstag, 20.00 Uhr

K H W Trio – Kimmig / Henkel / Weber

Harald Kimmig (Violine) verbindet klassische Spieltechniken mit feinsten Geräuschtexturen. Der Stil des vielfach ausgezeichneten Improvisators gilt als unverwechselbar. Sascha Henkel (Gitarre), Komponist und Instrumentenbauer vom Bodensee, untersucht in seiner Arbeit die Materialität des Klangs und die Dynamik des Ensembles als soziale Plastik. Christian Weber (Kontrabass) vereint Einflüsse aus Jazz, elektroakustischer Improvisation, Kammer-musik, Pop und Rock – dokumentiert auf über 100 Tonträgern.

Harald Kimmig: Violine, Sascha Henkel: Gitarre, Christian Weber: Kontrabass

Samstag, 21.00 Uhr

Scratch-Workshop – Entdecke deinen musikalischen Nerv

Bei diesem Scratch-Treffen kann JedeR seine musikalische Ader entdecken – musikalische Vorkenntnisse sind nicht vonnöten. Im Mittelpunkt steht die Lust am Entdecken: Wie kann Musik entstehen, wenn wir hören, reagieren, improvisieren und gemeinsam gestalten? In spielerischen Übungen und gemeinsamen Aktivitäten wird Musik jenseits klassischer Unterrichtsformen erfahrbar. Klänge entstehen aus Alltagsgegenständen, kleinen Handlungen, mit dem eigenen Körper, Vorstellungskraft und gemeinsamer Präsenz – mit oder ohne Instrumente, ohne festgelegte Techniken oder Regeln. Dieses offene Angebot lädt dazu ein, die eigene Perspektive darauf zu erweitern, was Musik ist und wie sie entstehen kann, es bietet einen sanften, freudvollen und anregenden Zugang zu musikalischer Kreativität, einschließlich der Welt der neuen und zeitgenössischen Musik.

Peer Kaliss, Jonathan Chazan: Workshopleitung

Sonntag, 11.00 Uhr

Explorative Klänge 2

In der Besetzung mit Sopran, Saxophon, Posaune und Akkordeon entsteht ein kompaktes Panorama aktueller Musik, das Generationen und ästhetische Ansätze miteinander in Dialog setzt.

Im Rahmen von „HighNoon Musik 2000+“ erklingt ein vielseitiges Programm mit Werken von Thomas Kessler, Tobias Krebs, Mike Svoboda, Robin Haigh und Louis Aguirre sowie Uraufführungen von Tze Yeung Ho und Ralf Kleinehanding.

Hekate Duo, das sind Viviane Hasler: Sopran und Antonio Marin: Posaune; außerdem Ina Callejas: Akkordeon und Jonathan Chazan: Saxophon.

Sonntag, 12.00 Uhr

Praktische Informationen

Wo

St. Johann, Konstanz, Brückengasse 1b, Zugang über St.-Johann-Gasse

Eintritt

Tagesticket Samstag 25. April: 28 EUR /20 EUR ermäßigt

Tagesticket Sonntag 26. April: 20 EUR /15 EUR ermäßigt

Festivalticket Wochenende: 40 EUR / 30 EUR ermäßigt

Ermäßigungen für

– Studierende und Senior*innen, Schwerbehinderte

– Mitglieder des Jazzclub Konstanz e.V., HighNoon – Freunde Neuer Musik e.V. und Kulturbühne geistreich e.V.

– freier Eintritt für Kinder und Schüler*innen

Die Bilder wurden uns vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.