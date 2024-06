Theater-Festival für ein solidarisches Miteinander

Die diskursive Festivalreihe LET’S ALLY beschäftigt sich diesen Sommer mit dem Thema „Ideal Teilhabe“. Vom 28. Bis 30. Juni lädt das Theater Konstanz in die barrierefreie Spiegelhalle ein. Dort erwartet alle Gäste ein inklusiv besetztes und facettenreiches Programm, das ein Festival der Begegnung, Vielfalt und Teilhabe verspricht. Hier die Übersicht.

Gestartet wird am Freitag, 28.6., mit einem Gastspiel des Jungen Ensembles Stuttgart: „Unsere neue große Welt“, ein Wimmelstück für hörende und taube Menschen ab 2 Jahren. Die Welt wimmelt, von Menschen und Tieren, kleinen Komödien und großen Tragödien. Alles passiert irgendwie gleichzeitig, ist ineinander verwoben, will entdeckt, verarbeitet und weitergesponnen werden, bis im Zusammenspiel mit den anderen eine ganz eigene Wimmel-Welt entsteht. Und aus den zwischenmenschlichen Begegnungen und dem Miteinander unterschiedlicher Haltungen und Lebensweisen wächst inmitten des Gewimmels die Zuversicht. Gespielt wird um 10 und um 12 Uhr.

Ab 16 Uhr erzählt Julian Mantaj in „lauwarm“ wie es sich anfühlt, „dazwischen“ zu sein, „dazwischen“ zu lieben. Davon, dass nicht alles nur in zwei Schubladen einsortiert werden kann. Denn das Leben und die Liebe sind meistens komplex und nie eindeutig. Zum letzten Mal zu sehen und erstmalig übersetzt in Gebärdensprache.

Ebenfalls zum letzten Mal und in Gebärdensprache übersetzt wird ab 19 Uhr „KARL!“ gezeigt, ein Stück, in dem es um die Beziehung zwischen zwei Brüdern geht, von denen einer eine Behinderung hat und der andere nicht. Großartig gespielt von Miguel Jachmann, kongenial Andy Böni (Theater HORA Zürich) in den Video-Einspielungen.

Am Samstag, 29.6. folgt dann noch „In der Wüste ist viel Platz und viel Sand“, ein musikalisches Soloprogramm von Michael Fehr auf die Spiegelhallenbühne.

Darüber hinaus präsentiert das Festival ein spannendes, abwechslungsreiches Mitmachprogramm. Der „Markt der Möglichkeiten“ bietet am Samstag von 12 bis 16 Uhr u.a. Workshops in Gebärdensprache, „Applaus Inklusiv“ – eine Show zum Mitmachen mit zwei Schauspielerinnen – oder einen „Perspektivwechsel Parcours“ mit Matthias Nagel. Nach der Podiumsdiskussion „Kulturelle Teilhabe hoch 4“ um 18.30 Uhr mit Michael Fehr, Matthias Nagel und dem Festival-Team lädt die australische Tänzerin Anna Seymour ab 20 Uhr zu SPIN, einem interaktiven Tanz-Rave mit drei gehörlosen Performern und einem DJ. SPIN ist ein inklusives Erlebnis – Mitmachen unbedingt gewünscht, Tanzerfahrung nicht notwendig!

Am sonntäglichen Familientag können Klein und Groß ab 11 Uhr bei Mini SPIN, eine Familienversion von SPIN, und danach beim „Markt der Möglichkeiten“ für Familien mitmachen – vom Gebärdensprache-Workshop über Glücksrad und Kinderschminken bis zum Tanzworkshop mit Bea Carolina Remark ist wieder einiges geboten.

Gefeiert wird natürlich auch. Am Freitagabend lädt das Theater gemeinsam mit der Initiative „Barrierefrei feiern“ ab 20.30 Uhr zu LET’S ALLY, LET’S MEET und kommt – natürlich möglichst barrierefrei – mit Gästen und Publikum ins Gespräch. Am Samstagabend steigt ab 21 Uhr die LET’S ALLY PARTY und zum Ausklang lädt das Festivalteam am Sonntagabend ab 18 Uhr ins Foyer der Spiegelhalle.

Das Festivalteam LET‘S ALLY möchte Visionen für ein solidarisches Zusammenleben finden und Vielfalt zeigen. Unter dem diesjährigen Motto „Ideal Teilhabe“ schafft das Theater Konstanz vom 28. bis 30. Juni 2024 zukunftsweisende Perspektiven auf Inklusion und Barrierefreiheit. Durch die Kooperation mit der Initiative „Barrierefrei Feiern“, den Einsatz eines divers aufgestellten Awareness-Teams und einer barrierefreien Infrastruktur soll eine sensible und sichere Umgebung für alle Gäste geschaffen werden. Die Initiative „Barrierefrei Feiern“ ist ein Kollektiv aus Kulturschaffenden mit Behinderung und ihren Verbündeten und gehört zu den Vorreitern der inklusiven Kulturarbeit.

www.theaterkonstanz.de

Text und Bild: Theater Konstanz