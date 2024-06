Konstanz radelt, Singen hat neue Fahrradboxen und sperrt Straßen

Sowohl in der Konzilstadt als auch zu Füßen des Hohentwiel tut sich etwas in Sachen Radfahren (die Betonung liegt auf „etwas“). In Konstanz werden neue Rekorde aufgestellt und in Singen neue Fahrradboxen.

Hier die einschlägigen Mitteilungen der beiden Städte.

Singen: Abschließbare Fahrradboxen am ZOB

An dem wichtigen Knotenpunkt zwischen straßen- und schienengebundenem ÖPNV neben dem Bahnhofsgebäude und neben dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) hat die Stadt Singen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität 24 Doppelstock-Fahrradboxen errichtet. Hiermit stehen den Radfahrern außer den 170 Stellplätzen der Fahrradabstellanlage nun Abstellmöglichkeiten auch auf der östlichen Seite des Bahnhofs zur Verfügung, in denen Fahrräder geordnet eingeschlossen werden können. Die untere Boxenreihe mit 12 Stellplätzen ist mit Stromanschlüssen ausgestattet, sodass Elektrofahrräder während der Parkzeit geladen werden können.

Der Ausleihvorgang ist kostenpflichtig. Die Mietgebühr beginnt bei 1,50 bzw. 2 Euro mit Lademöglichkeit für einen Tag. Für einen Monat beträgt sie 15 bzw. 20 Euro. Es sind auch Mietzeiten von einer Woche oder einem Jahr möglich.

Die Anmeldung erfolgt über das Bedienmodul an der Fahrradboxenseitenwand (Abgang Maggitunnel) oder über die App (Bike and Ride Box). Nach dem Registrierungsvorgang als Neukunde kann sowohl mit einer PIN als auch per QR Code die gewünschte Box geöffnet werden.

Die neuen abschließbaren Doppelstockboxen, die mit Landesmitteln gefördert wurden, sind mit einem vorspringenden Glasdach und LED-Beleuchtung ausgestattet. Dies ist besonders in der dunklen, regnerischen Jahreszeit vorteilhaft und schafft zusätzliche Akzeptanz.

Das Bestücken mit Rädern wird in der Box durch eine Schienenführung ermöglicht. In der oberen Boxenreihe sind die Schienen herausziehbar und können auf Kniehöhe abgesenkt werden, wodurch das Fahrrad bequem und ohne besonderen Aufwand positioniert und eingeschoben werden kann.

Singen: Sperrungen am Sonntag fürs Radrennen

Am Sonntag, 30. Juni, wird es wegen des Hegau Gravel Race im Stadtgebiet zu einigen Beeinträchtigungen durch gesperrte Straßen, Wege und Fahrradwege kommen. Ein Befahren der Rennstrecken ist während der Rennen nicht möglich.

– Vollsperrung Hohgarten von 7 bis ca. 16 Uhr (Zufahrt Tiefgarage Stadthalle nur über Hauptstraße möglich – Ausfahrt über Mühlenstraße möglich), Zu- und Abfahrt Lindenstraße für Anlieger möglich.

– Vollsperrung Schmiedstraße von 7 bis ca. 16 Uhr.

– Vollsperrung Mühlenstraße zwischen 7 und 13.45 Uhr (Ausfahrt nur für Tiefgarage Stadthalle).

– Zeitweise Vollsperrung Schaffhauser Straße während der vier Starts zwischen 10 und 11.10 Uhr.

– Sperrung K6125 (Bahnunterführung Schwärzehof) und Zufahrt Hohentwiel von ca. 10 – 13.45 Uhr (Zufahrt Hohentwiel über Schaffhauser Straße und Hohentwielstraße jederzeit möglich).

– Parkstraße und anschließender Radweg von 10 – 13.45 Uhr.

– Wege und Radwege im Landesgartenschaugelände und im Bereich Schanz (Kleingärten) von 9 – 15.30 Uhr.

– Die Zufahrt zu der Hohentwiel-Gaststätte, Parkplatz Ruine Hohentwiel und Schäferei ist über die Schaffhauser Straße und Hohentwielstraße möglich.

– Zufahrt Katzental über B 34 (Nähe Waldfriedhof) von 10.30 – 15.15 Uhr gesperrt (nur über Gottmadingen möglich). Der Radweg nach Gottmadingen nach dem Waldfriedhof und Richtung Zufahrt Katzental ist beeinträchtigt.

Startzeiten (Start und Ziel am Rathaus)

– 10.10 Uhr: Start UCI Gravel World Series Elite 136 Kilometer

– 10.30 Uhr: Start UCI Gravel World Series 84 Kilometer

– 10.40 Uhr: Start Hegau Gravel Hobby 52 Kilometer

– 10.55 Uhr: Start Hegau Gravel Hobby 32 Kilometer

Konstanz: Dicke Wadeln beim Stadtradeln

Gut in der Spur sind die TeilnehmerInnen der aktuellen Stadtradeln-Aktion: Knapp eine Woche nach Start haben bereits rund 2.100 aktive Konstanzer RadlerInnen (Vorjahr: 1.661 Aktive im gesamten Zeitraum) Kilometer gesammelt und somit den Vorjahreswert bereits übertroffen. Über 70.000 Kilometer wurden in der ersten Woche erradelt. Hier gilt es, den Vorjahreswert noch zu übertreffen: 339.963 Kilometer wurden im Jahr 2023 im gesamten Zeitraum zurückgelegt. Bis zum 28. Juni 2024 ist noch Zeit, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und damit ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Jeder Kilometer zählt!

Auch jetzt noch können sich Radelnde online über die Stadtradeln-Seite unter http://www.stadtradeln.de/konstanz registrieren und kräftig in die Pedale treten. Alle Infos unter: http://www.konstanz.de/stadtradeln2024

Texte: Stadt Singen, Stadt Konstanz/red., Bild: OB Bernd Häusler, Fachbereichsleiter Thomas Mügge, Radfahrbeauftragte Petra Jacob, Mobilitätsmanager Axel Huber und Marc Schipke (Abteilung Straßenbau) freuen sich über die neuen abschließbaren Fahrradboxen. Foto: Stadt Singen