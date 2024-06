Stadtbibliothek: Barrierefreies Lesen für Sehbehinderte und Blinde

Ulrike Horn und Sabine Schwab von der Stadtbibliothek Konstanz © Harald Borges

Die Konstanzer Stadtbibliothek ist jetzt Partnerin des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen geworden. Sie kann Menschen, die nicht oder nur schlecht sehen, daher eine breite Palette an für sie tauglichen Medien anbieten und sie bedarfsgerecht beraten.

Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen) in Leipzig produziert Braille- und Hörmedien, Bücher und Zeitschriften im Großdruck sowie taktile Medien. Diese Medien stehen blinden, seh- und lesebehinderten Menschen, die ihre Behinderung nachweisen können, zur Ausleihe und zum Kauf zur Verfügung.

Das dzb lesen hieß bis vor einigen Jahren „Deutsche Zentralbücherei für Blinde“ und kann auf eine 130-jährige Geschichte zurückblicken. Es ist ein Staatsbetrieb, der in Absprache mit Verlagen jährlich 200 Buchtitel in Brailleschrift überträgt und mit 35 Sprecherinnen und Sprechern Hörbücher produziert.

Das Angebot umfasst derzeit 66.000 Hörmedien (Hörbücher und -filme), 20.000 Titel in Brailleschrift, 7300 Braillenoten-Werke sowie 9600 Kinder- und Jugendbücher in Brailleschrift, im DAISY-Format und in Großdruck. Außerdem können 430 Titel zum Thema Kochen, Backen und Trinken sowie 1756 Krimis in Brailleschrift und 9990 im DAISY-Format ausgeliehen werden.

Angebot bekannter machen

Mit der gemeinsamen Initiative „Chance Inklusion“ möchten das dzb lesen und seine Partnerbibliotheken vor Ort jetzt auf dieses Angebot aufmerksam machen und so lese- und sehbeeinträchtigten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen.

Beeinträchtigte Menschen haben zwei Möglichkeiten, diese Angebote zu nutzen:

1. Sie können selbst kostenlos Mitglied beim dzb lesen werden und sich Medien auf diesem Wege leihen oder kaufen.

2. Sie können die Angebote über die Stadtbibliothek Konstanz (oder eine andere der bisher 118 Partnerbibliotheken) nutzen.

Die Stadtbibliothek Konstanz bietet ab sofort eine grundlegende Beratung zu barrierefreien Medien und den Angeboten des dzb lesen an. Ein ausliegendes Basis-Informationspaket beantwortet die wichtigsten Fragen: Welche Vorteile bringt eine Registrierung beim dzb lesen? Wer kann sich registrieren? Und wie sind die Ausleihbedingungen? „Wir verstehen uns als die erste Anlaufstelle für alle Menschen, die nicht gut sehen. Wir beraten sie, helfen ihnen auf Wunsch auch bei der eigenen Anmeldung bei dzb lesen und beschaffen Ihnen gern die gewünschten Titel“, beschreibt Ulrike Horn, die Leiterin der Stadtbibliothek, ihr Angebot. „Manchmal geben wir auch den Leser*innenwunsch nach einem ganz bestimmten Buchtitel an das dzb weiter“, ergänzt Lektorin Sabine Schwab.

Zugang zu vielen Medientypen

Eine Auswahl an Hörbüchern im barrierefreien DAISY-Format kann direkt in der Stadtbibliothek entliehen werden. DAISY-Bücher sind Hörbücher im MP3-Format, bei denen die Struktur des gedruckten Buches mit hinterlegt ist, sodass man sich auch im Hörbuch bequem zurechtfinden kann. Für Hörbücher in diesem Format gibt es eigene Abspielgeräte, man kann sie aber auch mit der dzb lesen-App, einem Alexa Skill, einem CD-Player mit MP3-Funktion oder einer speziellen Software direkt am Computer anhören.

Interessierte erhalten darüber hinaus kostenfrei Zugang zu über 50.000 Hörmedien, bei deren Auswahl und Bestellung Mitarbeiter*innen der Bibliothek unterstützen können. Menschen, die trotz ihrer Sehbeeinträchtigung gern lesen möchten, wird eine Auswahl an Großdruckbüchern über das dzb lesen angeboten, die auf Wunsch per Fernleihe bestellt werden können. Hörbücher, Bücher in Großdruck und Brailleliteratur lassen sich in der Rubrik „Bibliothek“ auf https://www.dzblesen.de/bibliothek auch im Internet recherchieren.

Text & Bild: Harald Borges unter Verwendung von Informationen der Wikipedia und einer Medienmitteilung der Stadtbibliothek.