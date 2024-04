Studie zur Diskursverschiebung über den Konzern Rheinmetall AG

Die Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. hat eine Studie zur Berichterstattung über den Rüstungskonzern Rheinmetall veröffentlicht. Der Autor Jonas Uphoff untersucht anhand einer Diskursanalyse, wie sich die Berichterstattung über den Rüstungskonzern Rheinmetall AG in den letzten sechs Jahren verändert hat.

Eine deutliche Verschiebung in der Berichterstattung ist demnach vor allem seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 und der damit vorangetriebenen „Zeitenwende“-Politik bemerkbar.

Es wird seither nicht nur deutlich mehr über Rüstungskonzerne, von denen die Rheinmetall AG der größte allein deutsche Konzern ist, berichtet. Die Darstellung Rheinmetalls in den Medien fällt auch wesentlich positiver aus. Anhand verschiedener Narrative und Kontexte, in denen über den Konzern in diesem Zeitraum berichtet wurde, zeichnet die Diskursanalyse diese Verschiebung nach.

Rheinmetall wird seit dem Februar 2022 eine Bühne geboten, um als politischer Akteur das Tagesgeschehen und den Diskurs um die aktuelle Aufrüstungspolitik mitzubeeinflussen. Zuvor war Rheinmetall hingegen vor allem durch Kritik und Skandale um Rüstungsexporte in Kriegsregionen in den Schlagzeilen vertreten gewesen. Bei dieser Veränderung im gesellschaftlichen Diskurs spielen nicht nur politischer Wille und wirtschaftliche Macht eine Rolle. Auch die mediale Berichterstattung in ihrer Funktion zur Bildung einer öffentlichen Meinung muss eingehend untersucht werden.

Die Autor kommt dabei zu dem Schluss: „Die Wandlung vom eher unsympathischen Geschäftemacher mit Krieg und Tod zum geschätzten Partner, der Seite an Seite mit dem Bundeskanzler den ersten ‚Spatenstich‘ einer neuen Munitionsfabrik ausführt, wirkt fast hastig, so schnell geschah sie. Die beteiligten Akteure (Politik, Medien und Rüstungsindustrie) nehmen sie jedoch mit Wohlwollen und Professionalität auf.“

Weiter heißt es in der Studie: „Im politischen Programm zu einem konventionell hochgerüsteten Europa wird die Rheinmetall AG also die nächsten Jahre oder Jahrzehnte eine Schlüsselrolle spielen. Eine gesteigerte Präsenz in den Medien verschafft ihr und der allgemeinen Politik der Aufrüstung hierbei einen großen Vorteil in Sachen Reklame und Legitimation, weshalb der Konzern wortwörtlich auf der Bildfläche bleiben wird. Nicht nur, weil alle Vorgänge, die Rheinmetall betreffen, einen hohen Stellenwert in der hegemonialen Meinung zur Aufrüstung des deutschen Staates darstellen.“

Die Studie kann über die Informationsstelle Militarisierung bezogen oder kostenlos von der Internetseite heruntergeladen werden:

IMI-Studie 2024/01

Von der Schmuddelecke in die Systemrelevanz.

Die mediale Zeitenwende im öffentlichen Diskurs über Rheinmetall.

https://www.imi-online.de/download/IMI-Studie2024-1-Rheinmetall.pdf oder https://www.imi-online.de/2024/04/16/von-der-schmuddelecke-in-die-systemrelevanz/

