Angebot der EBK: Feste ohne Reste

Mehrwegbecher © EBK

Mit dem Sommer kommt die Festsaison, mit der Festsaison kommt eine Menge Abfall? Das muss nicht sein. Die Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz (EBK) beraten nicht nur zum Thema Abfallvermeidung auf Festen und Veranstaltungen, sondern unterstützen ganz konkret mit einem preiswerten Verleihangebot für Feiern in und um Konstanz.

Im Angebot der EBK ist auch ein sogenanntes Spülmobil – ein Anhänger mit zwei Gastro-Spülmaschinen – mit dem passenden Porzellangeschirr. Dazu gibt es bis zu 4.500 Mehrwegbecher (0,2 Liter), die wie Teller, Tassen und Besteck mit oder ohne Spülmobil gemietet werden können.

Darüber hinaus vermieten die EBK auch einen Toilettenwagen. Der WC-Wagen eignet sich für Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Gästen. Die Miete umfasst nicht nur die Nutzung des Wagens an sich, sondern auch Transport, Auf- und Abbau mit den dazugehörigen Anschlüssen durch fachkundige EBK Mitarbeitende.

Aufgrund der hohen Nachfrage werden Spülmobil, Becher, Geschirr und Toilettenwagen seit diesem Jahr nur noch für Feiern und Veranstaltungen in Konstanz und den Ortsteilen, also innerhalb des EBK Einzugsgebiets, verliehen. Der Verleihservice richtet sich dabei vor allem an kleine, nicht-kommerzielle Veranstaltungen, also Vereinsfeiern, Nachbarschafts- oder Gartenfeste.

Bei öffentlichen Veranstaltungen sind Abfallvermeidung und Abfalltrennung ohnehin rechtliche Pflicht, bestimmt von der Mehrwegangebotspflicht bis hin zum Einwegverbot auf Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Der Einsatz von Mehrweg statt Einweg bei Geschirr und Besteck ist natürlich der größte Hebel der Abfallvermeidung. Doch nicht der einzige: Von der Auswahl der Speisen über den Verzicht auf Portionsverpackungen bei Soßen oder Kaffeesahne bis hin zu einer einfachen und eindeutigen Abfalltrennung gibt es viele gute Ansätze, verantwortungsbewusst mit dem entstehenden Abfall umzugehen.

Auf der Website der EBK sind noch mehr Tipps zusammengestellt, dazu ein Flyer mit den wichtigsten Infos. Hier gibt es mehr Infos zu den organisatorischen Details und Kosten des EBK Verleihangebots.

Text und Bild: Entsorgungsbetriebe Konstanz (EBK)