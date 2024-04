So geht es weiter im Kampf um die Demokratie

Postkarte gegen die AfD © Bündnis „Konstanz für Demokratie – Klare Kante gegen Rechts in Stadt und Landkreis“

Der Widerstand gegen die AfD und andere Rechtsradikale gewinnt immer mehr Anhänger*innen, auch in kleineren Gemeinden. Gerade in Hinblick auf die am 9. Juni anstehenden Wahlen sind die Veranstaltungen der nächsten Wochen für unsere Region besonders wichtig.

Das Bündnis „Konstanz für Demokratie“ – Klare Kante gegen Rechts in Stadt und Landkreis“ weist in seinem aktuellen Newsletter auf die nächsten Aktionen hin, hier seine Übersicht:

Leider müssen wir mit einer schlechten Nachricht beginnen: Die AfD ist noch immer nicht verpufft, im Gegenteil: Sie tritt in allen sieben Wahlkreisen im Kreis Konstanz zu den Kreistagswahlen an, in Rielasingen-Worblingen und Singen zudem bei den Gemeinderatswahlen. In Konstanz bleiben wir zwar verschont, sehen uns aber mit „KN Kom.mt“ mit einer Liste aus dem Querdenker-Spektrum konfrontiert. In Öhningen versteckt sich AfD-Personal auf der Liste „Initiative Gegenwind“. Es ist also weiterhin geboten, Präsenz zu zeigen und lautstark dagegenzuhalten, wo immer die Feinde der Demokratie aufmarschieren.

Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Markdorf

Gelegenheit dazu gibt es gleich jetzt am Sonntag, dem 21. April: In Markdorf rufen die im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen, die evangelische Kirchengemeinde, die Katholische Seelsorgeeinheit, der Freundeskreis Flucht und Asyl, das Familienforum im Mehrgenerationenhaus und die fantastischen Omas gegen Rechts unisono dazu auf, dem Rechtsextremismus entgegen- und für die Demokratie einzustehen. Genau unser Anliegen, deswegen schließen wir uns der Aufforderung gerne an: Der Demonstrationszug startet um 14 Uhr an der Sparkasse und bewegt sich sich über Haupt- und Marktstraße zur Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz. National- und Parteiflaggen bitte zu Hause lassen, so bitten die Initiator*innen, Plakate gegen Rechts und für die Demokratie hingegen seien sehr gerne gesehen.

Wahlkampfauftakt des AfD-Bundesverbandes in Donaueschingen

Weiter gehts am 27. April in Donaueschingen. Die AfD fährt dort zum Wahlkampfauftakt des AfD-Bundesverbandes eine Riege maximal unsympathischer Redner*innen auf, um zu diskutieren, was die Partei offenbar für die brennendsten Fragen unserer Zeit hält, nämlich (Zitat) „Klimavoodoo, Gender-Gaga und Sanktionswahnsinn“. Damit die angebliche Alternative ihren Unsinn nicht unwidersprochen in die Welt blubbert: Kommt zahlreich und tut, gern lautstark, aber unbedingt friedlich, vor Ort kund, was ihr von der Partei und ihren Vertreter*innen haltet. Die Veranstaltung findet in den Donauhallen in Donaueschingen statt, der Beginn ist auf 15:30 Uhr angesetzt, Einlass ist aber bereits ab 13:30 Uhr.

Demo, Kundgebung und Rock gegen Rassismus am 1. Mai

1. Mai 2024 © DGB

Der 1. Mai liefert traditionell einen guten Anlass, um auf die Straße zu gehen und zu feiern. Beides verbinden lässt sich, folgen wir dem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der den diesjährigen Maifeiertag unter das begrüßenswerte Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ gestellt hat. Um 10 Uhr startet der Demonstrationszug unter dem Hecker-Relief am Stephansplatz in Konstanz und sollte um 11 Uhr den Stadtgarten erreicht haben, wo die Demonstration nahtlos ins Maifest übergeht. Unser Bündnis für Demokratie wird dort mit einem Redebeitrag und einem Infostand vor Ort vertreten sein. Seid gern dabei. Wer danach noch immer in Feierstimmung ist (also: hoffentlich alle): Bei Rock gegen Rassismus geht es nahtlos weiter, der Titel ist Programm.

Höri – gemeinsam für Demokratie

Auch „gemeinsam“ ist kein bedeutungsloser Begriff, deswegen schließen wir uns am 4. Mai mit Vergnügen den Kolleg*innen von „Höri – gemeinsam für Demokratie“ an. Die rufen um 15 Uhr auf dem Rathausplatz in Öhningen zur Demo auf. Wir machen mit. Ihr auch?

75. Geburtstag des Grundgesetzes

Fein, ausruhen können wir uns danach noch, allerdings nicht zu lange: Schon eine knappe Woche später, am 7. Mai, laden drei Konstanzer Geschichtslehrer dazu ein, den 75. Geburtstag unseres Grundgesetzes angemessen zu feiern, und wir unterstützen das natürlich. Wolfgang Kleiner vom Humboldt-Gymnasium, Benjamin Biesinger vom Ellenrieder und Marcus Göbeler von der Gebhardsschule rufen um 17 Uhr zur Kundgebung auf dem Stephansplatz in Konstanz, denn: „In diesen hitzigen Zeiten gilt es, unsere Demokratie zu verteidigen.“ Wohl gesprochen, der Hecker-Balkon liefert auch hierfür die perfekte Kulisse.

Picknick für Demokratie

Tags darauf, am 8. Mai, geht es direkt weiter: Die Arbeitsgruppe Öffentliche Präsenz bittet zum Picknick für Demokratie. Picknick, Demokratie, außerdem Musik, Poesie und Tanz … kann es Schöneres geben? Uns fällt da wenig ein, deswegen: Packt Essen, Geschirr, Getränke und Diskussionsfreude ein, kommt zwischen 17 und 22 Uhr zahlreich und bester Dinge in den Konstanzer Stadtgarten und erfreut euch zusammen mit uns an dem wunderbaren Umstand, dass wir noch immer in einem freien Land leben, in dem jede Stimme zählt und jeder Mensch willkommen ist.

Sticker & Postkarten

Zum Abschluss sei erneut auf unsere Sticker hingewiesen, mit denen sich die Infos aus unserem Bündnis als bunte Farbtupfer ganz wunderbar auch in den Landkreis, in alle Gemeinden und Dörfer tragen lassen. Ihr seid ja alles vernünftige Menschen, wir sagen es der Form halber trotzdem dazu: Klebt verantwortungsbewusst. Will meinen: Klebt bitte legal. Sticker bekommt Ihr kostenlos bei unseren Veranstaltungen, im Wessenberg oder im Café Heinrich. Dort warten außerdem die ausgesprochen informativen Postkarten auf euch, die die Arbeitsgruppe Bildung nach Vorlagen der Initiative AfDnee hat drucken lassen. Sie zeigen sehr eindrucksvoll, was uns blüht, sollte die AfD Gelegenheit bekommen, ihr Wahlprogramm umzusetzen. Lasst uns weiterhin dafür sorgen, dass sie dazu keine Gelegenheit bekommt.

Text: MM/red, Bilder: Bündnis „Konstanz für Demokratie“