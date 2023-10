Sei mein Schirm und Schutz im Paradies

Wallgutstraße / Zasiusstraße im Paradies, Platz für ein erstes Fahrradhäuschen © Harald Borges

Konstanz ist in den Augen seiner Verwaltung so manches – Konzilstadt, Klimanotstandstadt und langsam auch Radstadt. Damit es mit letzterer wieder einmal einen Schritt vorangeht, soll jetzt im Paradies ein Fahrradparkhäuschen aufgestellt werden. Einige Details sind noch offen, es sind aber schon erste Bilder des Schnuckelchens im Umlauf.

Das Paradies ist nicht nur hip (mit nur einem „p“), sondern auch ziemlich hügelig. Zumindest für all jene Fahrradbesitzer*innen, die ihr Gefährt (oder ihre Gefährtin, wer weiß das heutzutage schon so genau?) über Nacht in den Keller schleppen wollen: Zuerst geht es etliche Stufen hoch ins Hochparterre, dann ein paar Stufen runter, und schließlich folgt eine enge, holperige Kellertreppe, auf sich schon so manche Zeitgenosse nicht nur das Genick, sondern auch das Bein gebrochen haben (was ziemlich ärgerlich ist, weil mensch so seinen habgierigen Erben keinen saftigen Fußtritt mehr versetzen kann).

Radfahren wird attraktiver

Also stehen die Räder*innen zumeist auf der Straße, wo sie nicht nur Wind und Wetter, sondern auch den höhnischen Blicken der Nachbarschaft und den Beißzangen der Diebesbanden ausgesetzt sind.

Das Problem ist also erkannt, und deshalb will die Stadt jetzt in der Wallgutstraße nahe der Schule als Lösung ein erstes Fahrradhäuschen aufstellen, sozusagen ein Mini-Fahrrad-Parkhaus auf Bewährung. Wer wissen will, wie ein solches Fahrradhäuschen aussieht, findet übrigens hier einige Fotos des Modells, das auch in Konstanz eingesetzt werden soll.

Die Entscheidung fiel bewusst zugunsten dieser lichtdurchfluteten architektonischen Komposition von der Leichtigkeit und Tiefe einer Bachschen Fuge (ich denke dabei etwa an BWV 951a). Eine billige Container-Lösung wäre im Vergleich hierzu eine Beleidigung des Stadtbildes gewesen. Und wie herzerwärmend ist die Aussicht, dass eines Tages solche Häuschen die hässlichen Auto-Parkplätze verschönern und einer sinnvollen Nutzung zuführen!

Ein Nasenwasser

Schluss mit der Schwärmerei, zu den Fakten: Ein solches Schmuckstück kostet nur (bestens angelegte!) 25.000 Euro und verfügt über eine Zugangskontrolle – das heißt, nur Menschen, die einen Platz langfristig mieten, können darin ihre Rennsemmel abstellen. Von den 25.000 Euro muss die Stadt übrigens nur einen Teil übernehmen, der Rest wird uns Israeliten in der Wüste als Fördergeld-Manna quasi vom Himmel herabregnen.

Die Installation dieses „ersten Pilot-Fahrradhäuschens soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Sollte das Pilot-Fahrradhäuschen gut angenommen werden, sollen bis Ende 2024 bis zu neun weitere Fahrradhäuschen eingerichtet werden.“ Und das allein im Paradies, wo allerdings der Bedarf damit vermutlich noch lang nicht gedeckt sein dürfte.

Welches Modell übrigens für das Pilotprojekt ausgewählt wurde, ob jenes für zehn Räder*innen sowie einen Lastesel oder alternativ zwei Anhänger, oder das mit doppelt so vielen Plätzen, ist noch nicht öffentlich bekannt. Die Maßnahme wird in dieser Woche vom Technischen und Umweltausschuss zur Kenntnis genommen, und dann muss es auch schon losgehen, denn die „Fördermittel sind bewilligt und müssen bis Ende 2024 abgerufen sein“. Bei Missfallen darf das Häuschen frühestens am 29.2.2028 abgebaut oder versetzt werden, sonst droht die Rückzahlung der Fördermittel, also aus Sicht der Verwaltung ein Schlag auf die Nase allererster Güte.

Viel Spaß in unserer Mitte & baldige glückliche Vermehrung wünschen wir Dir also, Fahrradhäuschen …

Text: O. Pugliese