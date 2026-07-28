Radolfzeller Bürgerbudget 2026: Elf Gewinnerprojekte

Der Stromkasten in der Kirchgasse ist einer von insgesamt fünf, die in der Altstadt bemalt wurden (Projekt „Bunte Stromkästen“ von 2025. Bild: Stadtverwaltung Radolfzell)

Das Bürgerbudget Radolfzell geht in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2025 konnten auch in diesem Jahr wieder Anträge eingereicht werden, über die nun abgestimmt wurde. Alle Einwohner:innen ab elf Jahren, die in Radolfzell gemeldet sind, waren dazu aufgerufen, online über die eingereichten Projektideen abzustimmen.

Dazu konnten sich Interessierte auf dem Abend- und auf dem Wochenmarkt informieren, wie die Stadtverwaltung Radolfzell in einer Medienmitteilung schreibt. Insgesamt haben sich 840 Personen an der Wahl beteiligt. Über 80 Prozent der Stimmen wurden online vergeben, etwa 20 Prozent der Teilnehmenden stimmten auf Präsenzveranstaltungen ab. Elf Projektanwärter:innen können sich über eine Förderung durch das Bürgerbudget freuen.

In Konstanz befindet sich die Fortführung des Bürgerbudgets derzeit in Beratung, da die aktuelle Haushaltslage und die damit verbundenen erheblichen Einsparmaßnahmen auch das Bürgerbudget zum Kippen bringen könnten, wie es auf einer entsprechenden Seite der Stadtverwaltung heißt. Aktuell steht die freiwillige Leistung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements auf der Streichliste des derzeit laufenden „Eckwerteverfahrens“. Die Entscheidung über eine mögliche Wiederbelebung des Projekts fällt im Rahmen der Haushaltsberatungen im Herbst (siehe auch hier).

In Radolfzell hingegen bewilligte der Gemeinderat 2026 – wie im vergangenen Jahr – 65.000 Euro aus dem Haushalt für das Bürgerbudget. Bürgerinnen und Bürger konnten sich mit kreativen Ideen für die Stadtgemeinschaft bewerben.

Die Gewinnerprojekte

Ab September 2026 bis August 2027 werden die elf aktuellen Gewinnerprojekte umgesetzt. Klar gewonnen mit 1464 Stimmen bzw. Sternen hat in diesem Jahr der Tierheim-Treffpunkt Radolfzell. Das Tierheim will einen frei zugänglichen Begegnungsort mit Sitzgelegenheiten für Besucherinnen und Besucher realisieren. Bis der Neubau des Tierheims umgesetzt ist, wird der Begegnungsort vorläufig am derzeitigen Standort errichtet und so geplant, dass alle Anschaffungen auch am neuen Standort wiederverwendet werden können.

Mit etwas Abstand folgt das Projekt „Essbares Radolfzell – gemeinsam pflanzen und ernten“. Die Initiator:innen möchten heimische Bio-Beerensträucher und bienenfreundliche Begleitpflanzen an verschiedenen öffentlichen Grünflächen pflanzen (1323 Sterne). Danach folgen mit fast gleicher Anzahl an Sternen das Projekt „Radolfzell atmet auf“ (1296 Sterne) und die „Mobile Backstation“ (1292 Sterne). Mit dem Projekt „Wandgestaltung durch Graffiti“ (1155 Sterne) und „Almas Erbe – ein Escapegame durch Radolfzell“ (1146 Sterne) folgen wieder zwei Projekte dicht aufeinander.

Weiter geht es mit „Lorettas Late Night gegen Gewalt an Frauen“ (1099 Sterne), der Bücherschrank für die Kernstadt (1059 Sterne) sowie das Projekt „Läuft? Läuft.“ (1056 Sterne), das Menstruationsprodukte an öffentlichen Orten kostenlos zur Verfügung stellen möchte. Darauf folgt die „Mal-Insel“ (1017 Sterne), die therapeutisches Malen für alle Radolfzellerinnen und Radolfzeller anbieten wird. Schlussendlich kann sich das Projekt „Alter Bohl – junge Gemeinschaft“ (1002 Sterne) über eine Teilförderung freuen.

Alle Projektideen werden ehrenamtlich in Eigenregie umgesetzt und stehen der Allgemeinheit zur Verfügung.

Umsetzung der Projekte von 2025

Die elf Gewinnerprojekte des letzten Jahres sollten bis Ende August umgesetzt sein, die meisten sind allerdings bereits abgeschlossen: Am Pocketpark ist ein Friedensbaum gepflanzt, der Konzertsaal des Vereins KlangKultur ist neugestaltet, der Storchenpfad und die öffentliche Boule-Bahn in Böhringen sind eingeweiht, der Begegnungsort des Deutsch-Französischen Clubs ist gebaut und es gibt bald den fünften und letzten bunten Stromkasten in der Altstadt zu bewundern.

Die Veranstaltungsreihen „Ankommen und Aufblühen“ und „Lazy Gardening“ sowie die Gesundheitsclowns des „Lachfalten e.V.“ konnten viele Menschen begeistern. Ende Juli wird der Yoga-Trail für alle in der Nordstadt eröffnet und am 11. September 2026 öffnet der renovierte Schützenturm zum Altstadtfest seine Tore.

Infos und Dank

Abschließend meint Radolfzells Oberbürgermeister Simon Gröger: „In ihrer Freizeit haben sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger dafür eingesetzt, ganz verschiedene Projekte umzusetzen. Gerade diese Vielfalt macht unsere Stadt lebendig und lässt die ganze Stadtgesellschaft davon profitieren. Herzlichen Dank!“.

Auf www.radolfzell.de/buergerbudget wird über den Fortschritt aller Bürgerbudget-Projekte berichtet. Dort finden sich auch die Förderrichtlinien und alle weiterführenden Informationen.