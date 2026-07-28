Es war einmal … „ein großer Fürsprecher der Museen und des Theaters“

Leistungsstark und publikumsnah: Auch die Bodensee Philharmonie (hier beim Stadtgartenkonzert) leidet unter dem mangelnden Engagement der Rathausspitze

In seiner Rede anlässlich der Ehrung des langjährigen SPD-Kommunalpolitikers und Stadtrats Jürgen Leipold im Rosgartenmuseum erinnerte Tobias Engelsing, Leiter der städtischen Museen, an Leipolds Einsatz für die Konstanzer Kultureinrichtungen – auch und gerade in Krisenzeiten. Die aktuelle Rathausspitze engagiere sich indes zu wenig für die Kultur. Mit schlimmen Folgen.

Hier Engelsings Rede im Wortlaut:

„Im 600 Jahre alten Zunftsaal des heutigen Rosgartenmuseums wirken die sechzig Jahre SPD-Mitgliedschaft von Jürgen Leipold erstaunlich jugendlich. Und doch passt diese Ehrung hervorragend zu diesem Saal und zu dieser Einrichtung: Denn neben seiner hohen Befähigung und Erfahrung als sparsamer Haushaltspolitiker und Krisenmanager war Jürgen Leipold in den Jahren seines politischen Mandats immer ein entschiedener Wortführer für leistungsstarke, mit wissenschaftlich-kritischem Anspruch arbeitende und dennoch publikumsnahe Konstanzer Kultureinrichtungen. Das ist, wie wir gerade erleben, vor allem in Teilen der Rathausspitze gerade nicht mehr durchgängig der Fall.

Umso dankbarer erinnern wir uns daran, dass Jürgen Leipold auch in früheren Haushaltskrisen ein großer Fürsprecher der Museen und des Theaters war, weil diese beiden Einrichtungen notwendige Beiträge zur gesellschaftspolitischen und historischen Reflexion liefern und – gerade in der Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen – vielleicht noch etwas bewirken können. Zwanzig Prozent AfD-Wähler auch in Baden-Württemberg und die nun auch bei uns sichtbarer werdenden klimatischen Folgen unserer Lebensweise belegen, dass kritische Aufklärung einerseits und Wertevermittlung für die freiheitlich-rechtsstaatliche und solidarische Gesellschaft hoch aktuell sind.

Dazu gehören nach meinem konservativen Verständnis auch Vorbilder: Frauen und Männer, die durch ihr Engagement, ihre klaren Standpunkte und die Glaubwürdigkeit ihres Handelns vorleben, wie lebenswert und wie schützenswert die freiheitliche Gesellschaft ist. Jürgen Leipold, den zu kennen ich seit mehr als vierzig Jahren die Freude habe und der mir immer ein wichtiger Ratgeber war, ist ein solches Vorbild, auch wenn er heute keine kommunalpolitischen Bäume mehr ausreißt, sondern das Unkraut um die Rosen in seinem Kleingarten im Tägermoos.

Die Konstanzer Museen freuen sich, dass sie an deinem Ehrentag das würdige Gehäuse für diese hohe Auszeichnung bieten […] Ihnen allen ein herzliches Willkommen, feiern wir den Demokraten Jürgen Leipold und feiern wir das freiheitliche Gemeinwesen, für das sich unser aller couragierter Einsatz auch weiterhin lohnt.“