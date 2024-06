KULA – Höhepunkte der Clubshows

Chasing Mondays

Der KULA bietet bis zum Beginn der Sommerferien noch ein dicht gepacktes Programm mit etlichen Musiker*innen (und einem Autor), die teils auch international erfolgreich sind und ein breites musikalisches Spektrum abdecken.

Hier das Programm für den restlichen Juni und Juli:

Juni 2024

Guacáyo © Luisa Braun

Freitag, 21.06.2024 | Konzert | Indie-Pop

Guacáyo

Die vielseitigen Indiepop Shows sind ein Fest der Authentizität, der der Gemeinschaft und eine Einladung zur Selbstakzeptanz. In ihren eingängigen und berührenden Songs beweisen Guacáyo, dass ihre künstlerische Reise nicht nur musikalisch, sondern auch emotional und spirituell inspiriert. Die Band bringt sozialkritischen Indie-Pop zum Fühlen, Loslassen und Tanzen. Auf dieser Tour wird das Debut Album „Indigo Sky“ zelebriert und inspiriert zu treibenden Off-Beats zum Hinterfragen von eingestaubten Glaubenssätzen und Hüftgelenken.

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

VVK: 24,65 €/KULA-Bar 23,00 €

AK: 26,00 €

Juli 2024

Mittwoch, 10.07.2024 | Kultursommer Konstanz | Lesung | Ort: Neuwerk Innenhof:

Poetry-Slam mit Marvin Suckut

Marvin Suckut wurde am 08.11.1989 in Stuttgart geboren. Seine Karriere als Autor begann 2009 in Stuttgart. Bei den Baden-Württembergischen U20 Meisterschaften gewann er im Poetry-Slam. Seitdem kann er auf über 1500 Auftritte bei Poetry-Slams, Lesebühnen und andere Literaturveranstaltungen zurückblicken. Seit 2010 lebt und arbeitet er in Konstanz, von wo aus er eigene Literaturveranstaltungen rund um den Bodensee organisiert und moderiert. 2012 erschien sein erstes Buch „Ich kann ja sonst nichts.“ im Tinx-Verlag. Im Laufe der letzten Jahre konnte er über fünfhundert Poetry-Slams für sich entscheiden. Er wurde 2013 und 2014 Baden-Württembergischer Vize-Meister und stand 2016 im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften in Stuttgart. 2015 organisierte er die Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften im Poetry-Slam in Konstanz und Singen. Er gibt regelmäßig Workshops an Schulen und anderen Institutionen zu den Themen Rhetorik, Poetry-Slam und Kreatives Schreiben und Performance.

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

VVK: 9,60 € (inkl. Gebühren)

AK: 10 €

Marvin Suckut

Mittwoch, 17.07.2024 | Kultursommer Konstanz | Konzert | Pop | Ort: Neuwerk Innenhof:

James Hersey „The Solo Tour”

James Hersey (credit Janos Götze)

James Hersey wuchs in Wien auf. Er begann als Teenager mit dem Schreiben und Produzieren von Songs. Bevor er internationale Aufmerksamkeit bekam, erarbeitete er sich eine Fangemeinde durch lokale Indie-Radios. Sein selbstgeschriebener Song „Coming Over“ (ursprünglich als Live-Video von einem Hausdach veröffentlicht) wurde ein legendärer Bootleg-Remix (von Filous) und führte zu einer Überarbeitung durch Kygo und Dillon Francis. Die letztgenannte Version katapultierte James‘ Stimme auf den Gipfel des Mainstream-EDM (#1Billboard Dance Chart). Danach brachte ihm „Miss You“ zwei Goldene Schallplatten (Kanada, Italien) ein, und „How Hard I Try“ (mit Filous) wurde weltweit im Radio gespielt.

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

VVK: 27,44 € (inkl. Gebühren)

AK: 30 €

Samstag, 27.07.2024 | Konzert | In Kooperation mit der Stadt Konstanz

Chasing Mondays

Chasing Mondays, die beliebte Band, bekannt für ihre gefühlvollen akustischen Melodien, wird an diesem Abend, ihr mit Spannung erwartetes zweites Album „Yesterdays Are Gone“ vorstellen. Mit ihrem unverkennbaren Stil des „Elevated Mood Pop“ hat die Band eine transformative Reise angetreten, sich von akustischen Wurzeln zu einem dynamischeren, progressiven Rock-Sound entwickelt dabei aber ihre unverwechselbare Essenz bewahrt. Das Album besteht aus zehn eindringlichen Tracks und dient als nachdenkliche Reflexion der gemeinsamen Lebenserfahrungen der Bandmitglieder der letzten Jahre.

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

VVK: 18,00 €

AK: 22,00 €

Chasing Mondays

Der weitere Ausblick auf das Jahr

02.10.2024: Phil Siemers & Band | SOUL SESSIONS | KULA

03.10.2024: Benny Greb Brass Band | SOUL SESSIONS | KULA

10.10.2024: Kulturabend mit Kati von Schwerin

11.10.2024: KULAROCKNACHT mit Acoustical South, DenManTau, Mr. Mojo

18.10.2024: Gregor Hägele

25.10.2024: Dominik Hartz

22.11.2024: zeck

30.11.2024: DAMONA

Infos zum Vorverkauf

Tickets gibt es online hier

Außerdem können Tickets zu einem etwas günstigeren Preis hier erworben werden: KULA Bar, Montag und Donnerstag: 18:00 – 1:00 Uhr, Freitag und Samstag: 18:00 – 2:00 Uhr.

Nur bei nichtausverkauften Veranstaltungen gibt es noch Tickets an der Abendkasse.

Kulturladen Konstanz e.V

Joseph-Belli-Weg 5

78467 Konstanz

Online

Text & Bilder: Veranstalter, red., wf