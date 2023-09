High Noon für die Ohren

PULC Ensemble © Martin Roberts

Es ist mal wieder höchste Zeit für ein Konzert mit allerneuster Musik. Dieses Mal gastiert ein Ensemble in der recht ungewöhnlichen Besetzung eines Streichtrios plus Oboe. Im Programm haben die vier Musiker*innen neben Altmeister Stockhausen aktuelle Musik aus Kolumbien und Deutschland für ebendieses Ensemble.

Im Jahr 2019 arbeitete das PULC Ensemble mit vier jungen Komponisten aus Kolumbien und Deutschland an der Entstehung neuer kammermusikalischer Werke. Das daraus hervorgegangene Programm mit dem Titel :KO DE: ist eine Zusammenstellung sehr vielfältiger Stücke. Jeder der Komponisten folgte seinen eigenen Ansätzen in der Annäherung an die Besetzung, fand seinen eigenen Weg, mit dem Ensemble umzugehen, was den Werken ihren jeweils ganz eigenen Ton und Charakter verlieh.

Die Stücke sind mal mythenhaft und mysteriös, mal satirisch und humorvoll, mal ernst und meditativ. Sie schlagen eine Brücke zwischen den Welten der Folklore, der zeitgenössischen klassischen Musik, der Komödie, des Mythos und der Religion. Nach einer langen Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie kommt es jetzt endlich zur Erstaufführung dieses Programms.

Ralf Kleinehanding (*1965) – Aperitif 20 IV UA

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) – aus den Sieben Tagen „Unbegrenzt“

Pablo Beltrán (*1989) – Abran Paso (2019) UA

David Holleber (*1987) – Miasma (2018)

Steven Heelein (*1984) – Bild (2019) UA

Carlos Cárdenas (*1985) – Retazos, vier Miniaturen für Oboe und Streichtrio (2019) UA

El último apaga la luz

Por qué?

a dónde?

Homenaje a Alvaro

»High Noon Musik 2000+« – seit 2010 feste Konzertreihe in Konstanz – hat es sich zur Aufgabe gesetzt, zeitgenössische Kammermusik in einem regelmäßig wiederkehrenden und ansprechenden Rahmen zu präsentieren. Darüber hinaus stellt das Format ein Experimentierfeld für professionelle Musiker*innen des Bodenseeraumes dar. Initiator ist der Schlagzeuger und Komponist Ralf Kleinehanding. Weitere Informationen: www.highnoonmusik.de

Wer: PULC Ensemble mit Davide D’Agostino – Oboe; María Alejandra Jiménez – Violine; Elijah Spies – Viola; Benjamin Coyte – Violoncello.

Wann: Sonntag, 8. Oktober 2023, 12.00 Uhr.

Wo: Dreifaltigkeitskirche Konstanz, Rosgartenstraße 25.

Wie: Eintritt: 10 € / 6 € ermäßigt.

Text: Veranstalter/red., Bild: PULC Ensemble © Martin Roberts