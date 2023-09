Kinder- und Jugendliteraturtage kreisweit

Bei der Erstellung des Programms der Kinder- und Jugendliteraturtage arbeiten die Bibliotheken der vier beteiligten Kommunen eng zusammen. Mit von der Partie sind: Gabriele Gietz, Ulrike Horn, Friederike Gerland (vorne von links) sowie Petra Petersen, Petra Wucherer, Christina Thürmer, Nese Kiderlen und Madeline Kreissner (hinten von links).

Im Herbst kommen die 28. Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage in die Region: ein kunterbuntes Lesefestival. Vom 21. Oktober bis zum 18. November laden zahlreiche tolle Veranstaltungen rund ums Lesen und Mitmachen ein. Organisiert und durchgeführt wird das Festival von den Stadtbibliotheken Singen, Konstanz, Radolfzell und Stockach.

In den Bibliotheken der vier Städte liefen in den letzten Monaten die Köpfe heiß. Seit über einem Jahr treffen sich die Organisatorinnen regelmäßig und überlegen zusammen, was den jungen Leuten Spaß machen könnte, welche Autoren und Autorinnen eingeladen werden und welche Workshops toll ankommen.

Inzwischen rauchen die Köpfe nicht mehr, das Programm steht: Es sind 180 Veranstaltungen geworden, davon alleine 65 Veranstaltungen in Singen. Also können sich Kinder und Jugendliche auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm freuen – mehr Infos gibt es dann nach den Sommerferien.

Text: Medienmitteilung

Bild: Stadtbibliothek Radolfzell