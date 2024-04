Fahrradmietsystem „konrad“ bekommt neuen Betreiber

Aus dem Archiv, Foto Harald Borges

Das Fahrradmietsystem „konrad“ der Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH (KMG) bekommt einen neuen Betreiber: Ab Mitte April verantwortet das Leipziger Unternehmen nextbike die Räder und Lastenräder, die in Konstanz und Vororten zur Verfügung stehen. Von 12. bis ca. 18.4. ruht deshalb der Betrieb komplett, und es gibt noch mehr schlechte Nachrichten.

Die knallroten ca. 150 Personen- und ca. 70 Lastenräder von „konrad“ (der Name bleibt erhalten) stehen ab Ende der Woche wegen des Betreiberwechsels zu nextbike für einige Tage still. Aber auch sonst ändert sich einiges, und das wird so manchen Kund*innen auf den ersten Blick nicht sonderlich behagen.

Kein Betrieb

Damit der Wechsel reibungslos vonstattengeht, stehen im Zeitraum von Freitag, 12. April 2024, bis voraussichtlich Donnerstag, 18. April 2024, keine Räder und Lastenräder zur Anmietung zur Verfügung. Ab Freitag, 19. April 2024, beginnt der Betrieb mit einem Teil der Räder und Lastenräder; ab Freitag, 26. April 2024, sollen wieder alle Mieträder zur Verfügung stehen. Die Mietradflotte umfasst 140 Räder und 53 Lastenräder – davon 39 mit Elektroantrieb.

Neue Preise

Mit dem Betreiberwechsel ändern sich auch die Preise. Neu ist, dass ein Rad und ein Lastenrad ohne Elektroantrieb in der Anmietung gleich viel kosten: Eine halbe Stunde wird mit 1,25 Euro und eine Stunde mit 2,50 Euro berechnet. Ein E-Lastenrad kostet 2,50 Euro für 30 Minuten und 5 Euro für eine Stunde.

Neue App und neue Registrierung

Wir alle kennen es aus der angeblich ach so kundenfreundlichen digitalen Welt kaum anders: Immer wenn sich etwas ändert, müssen wir Kunden wie die Ochsen schuften und einen neuen Existenznachweis erbringen. So auch in diesem Fall, denn die Anmietung der Räder oder Lastenräder funktioniert zwar weiterhin via App, die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich aber die „mein konrad“-App erneut herunterladen und sich komplett neu registrieren.

Die neue App steht ab dem 15. April 2024 zur Verfügung.

Text: Stadtwerke Konstanz/red.