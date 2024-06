Ein letztes Mal in die Schule

Seit über 50 Jahren wurden im trutzigen Bau am Zähringerplatz Generationen von Schülern abwechselnd mit Hitzefrei beglückt oder durch die Zeugnisvergabe in Angst und Schrecken versetzt. Das soll jetzt vorbei sein: Die Theodor-Heuss Realschule verlässt den Zähringerplatz. Zeit für ein letztes Wiedersehen, zu dem die Stadt einlädt: Eine baldige Anmeldung ist dafür erforderlich.

Hier die Nachricht aus der städtischen Pressestelle:

Das beeindruckende Gebäude von 1909 beherbergte einst eine Fischbrutanstalt, ein Schwimmbad, Wannenbäder, Werkstätten und die Volksschule Petershausen. Im 1. und 2. Weltkrieg diente es als Lazarett und von 1945 bis 1955 war es die französische Schule für die Kinder der Besatzungsfamilien. Es folgte die Höhere Handelsschule und die Wirtschaftsoberschule und ab 1958 hieß die Petershauser Volksschule Gebhardsschule.

10 Jahre später zog die Mittelschule in den erweiterten Ostflügel und die Geschichte der Theodor-Heuss-Realschule begann. Sie hatte großen Zulauf und wuchs schnell.

Jahrzehntelang wurden die Schülerinnen und Schüler in vier bis fünf Parallelklassen erfolgreich zur Mittleren Reife geführt. Das Lehren und Lernen wurde über die Jahre zur besonderen „Theo“-Identität.

Im Laufe der Zeit veränderte sich jedoch die Schullandschaft von Konstanz. Die Realschule als starke Mitte im dreigliedrigen Schulsystem verlor an Attraktivität, die Eltern entschieden sich für längeres gemeinsames Lernen mit der Möglichkeit für alle Abschlüsse an einer Schule. Die Anmeldezahlen am „Theo“ gingen zurück. Im Mai 2020 beschloss der Konstanzer Gemeinderat daher das Ende der Schule. In dem Gebäude hat inzwischen die Lotte-Eckener Gemeinschaftsschule ihr neues Zuhause gefunden.

Die Theodor-Heuss-Realschule wird in den kommenden beiden Jahren noch an der Geschwister-Scholl-Schule untergebracht sein, bevor sie komplett aus der Konstanzer Schullandschaft verschwindet. Die Stadt und die Theodor-Heuss-Realschule danken allen, die an der Geschichte der Schule mitgewirkt haben.

Einladung

Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Freunde, Ehemalige und Gönner der Theodor-Heuss-Realschule sind eingeladen: Am Freitag, den 12. Juli 2024 findet von 16 bis 20 Uhr ein gemeinsamer Hock auf dem Theo-Schulhof statt, mit der Möglichkeit, die Räume des Theo ein letztes Mal zu begehen.

Da schwer abzuschätzen ist, wie viele Ehemalige und FreundInnen des Theos mitfeiern möchten, bittet das Planungsteam um rechtzeitige Anmeldung per E-Mail bis Freitag, den 14. Juni 2024 unter Betreff: „Abschied Theo“ an sekretariat@theo.konstanz.de

Text: Stadt Konstanz, Archivbild: Harald Borges, aktuelles Bild: H. Reile