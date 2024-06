Ferienspaß in Singen

Im Moment läuft die Anmeldung für das Feriensommerprogramm in Singen. Es gibt über 130 Angebote von Trampolinspringen und Zirkusartistik bis zu Naturerlebnis, Technorama und Kartfahren, und es ist in vielen Fällen bereits jetzt höchste Zeit, sich umgehend anzumelden.

Hier die Einladung der Stadt:

Das Jugendreferat der Stadt Singen hat auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Feriensommerprogramm für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren auf die Beine gestellt.

Von spannenden Workshops bis hin zu kreativen Bastelstunden – bei über 130 Veranstaltungen ist für jeden etwas dabei. Ob Actionfans, Naturliebhaber oder kleine Künstler – das Programm bietet eine bunte Vielfalt an Aktivitäten, welche die Sommerferien unvergesslich machen.

Auch das Spielmobil ist während der gesamten Ferienzeit im Stadtgebiet und in den Ortsteilen unterwegs. Alle Sechs- bis Zwölfjährigen können daran teilnehmen – ohne Anmeldung und ohne Teilnahmegebühr.

Der Flyer mit der Übersicht aller Veranstaltungen wird in den Singener Schulen und öffentlichen Einrichtungen verteilt. Die Anmeldung zum Feriensommerprogramm geschieht unter http://www.unser-ferienprogramm.de/singen. Bei großer Nachfrage wird es wie in den vergangenen Jahren ein Losverfahren geben. Die Verlosung findet am 18. Juni statt. Danach können sich auch Kinder der umliegenden Gemeinden für die Restplätze anmelden.

Um die vielen Veranstaltungen zu betreuen, sind nicht nur alle Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit beteiligt, sondern auch etliche Singener Vereine und Institutionen sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Ebenso bereichert die Schulsozialarbeit der Stadt Singen wieder das Feriensommerprogramm mit vielen Angeboten.

Das Jugendreferat freut sich auf eine tolle Zeit mit den Kindern und Jugendlichen der Stadt Singen und wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern schon jetzt viel Spaß und unvergessliche Abenteuer im Feriensommerprogramm 2024.

Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es online und beim Jugendreferat der Stadt Singen.

http://www.unser-ferienprogramm.de/singen

http://www.kinder-jugend-singen.de

Text: MM/red., Symbolbild: ambermb auf Pixabay