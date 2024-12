Die „Tuttlinger Krähe“ flattert im April 2025 wieder

Eines haben Torsten Sträter, Sascha Grammel, Florian Schroeder, Heinrich Del Core, Martina Schwarzmann, Miss Allie, Bodo Wartke und Bülent Ceylan gemeinsam: Alle standen schon bei der „Tuttlinger Krähe“ auf der Bühne! 2025 feiert die „Krähe“ ein kleines Jubiläum: Vom 8. bis 13. April nächsten Jahres findet der mittlerweile renommierte Wettbewerb zum 25. Mal in der Angerhalle Tuttlingen-Möhringen statt, der Vorverkauf läuft bereits.

Längst hat sich das „Mekka der Kleinkunst“ vom Geheimtipp zu einem der meist beachteten Wettbewerbe im deutschsprachigen Raum gemausert. „Die Kähe“ ist heute einer der Publikumsmagneten im Veranstaltungsportfolio der Donaustadt und für Freund:innen des Genres ein Pflichttermin. Wer es hier ins Finale schafft, dem ist die Aufmerksamkeit in der Szene sicher.

Im international besetzten Teilnehmerfeld sind viele Sparten vom klassischen Kabarett über Comedy, Musik, Magie, Poetry Slam und Clownerie bis zur Musikcomedy vertreten. Am Freitag, 29. November, startete zunächst der Vorverkauf der (limitierten) Dauerkarten. Die „Krähe-Pässe“ gelten für alle vier Abende. Gegen Aufpreis gibt es auch Sitzplätze mit Platzreservierung. Einzelkarten sind erst in einigen Wochen zu haben.

Aus fast 100 Dutzend Bewerber:innen hat die sechsköpfige Fachjury die zwölf Finalist:innen – neun Solo-Künstler*innen und drei Ensembles – ermittelt, die sich im April live dem Publikum präsentieren dürfen (in alphabethischer Reihenfolge): Mit seinem preisgekrönten Solo „Tagträumer“ will Poetry Slammer und Comedian Kai Bosch bei der Krähe punkten, während Anne Folger, gebürtig in Weimar, zuhause in Kirchzarten, ihr „spielversprechendes“ Klavierkabarett-Solo mitbringt.

Hart auf Hart (das sind Elisabeth Hart aus Leipzig und Rhaban Straumann aus Olten/Schweiz) präsentieren satirisches Schauspiel, Pit Hartling wirkt Wunder mit unfassbarer Fingerfertigkeit, kabarettistischem Witz und angewandter Psychologie, Kabarettist Aydin Isik wird auch gerne mal politisch und die gebürtige Karlsruherin Stefanie Kerker bietet Musikkabarett.

Alice Köfer war schon mit ihrer Gruppe Vocal Recall erfolgreich und kombiniert jetzt solo Musik und Komik, den weiten Weg von Hamburg nimmt Klavierkabarettist Andreas Langsch für die Krähe auf sich, Maladée gibt die glamouröse Chaos-Chantöse und Timo Lesniewski brilliert als Clown Monsieur Momo. Zwei Typen, zwei Keyboards, zwei Stimmen, das sind Bastian Pusch und Andreas Speckmann aus München alias Notenlos.

Henning Schmidtke, zuhause im Harz, schließlich verbindet Wortbeiträge, Stand-up-Comedy, Infotainment, höchst musikalische Beiträge und eine Menge Irrwitz. Garantiert ist damit eines: Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch im 25. „Krähe“-Jahr auf ein hochkarätig besetztes Festival der Kleinkunst freuen!

Preislich ändert sich gegenüber dem Vorjahr nichts: 98,90 Euro kostet die Dauerkarte für vier Abende mit Platzreservierung im vergünstigten Vorverkauf, 76,90 Euro bei freier Platzwahl (jeweils inkl. VVK-Gebühr).

Die limitierten Dauerkarten sind entweder online unter www.tuttlinger-hallen.de zu haben oder in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter der Telefonnummer 07461 910996 eingerichtet.

Text und Bild: Veranstalter