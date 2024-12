Im Kula (vor)weihnachtet es

Bikini Beach © Basil Koller

An den letzten Tagen bis Weihnachten bietet der Kula ein dicht gepacktes Programm von Comedy und Indie-Pop bis Kindertheater – und natürlich auch wieder mit einigen anrührenden Veranstaltungen zu den festlichsten Feiertagen des Jahres.

Hier die Einladung des Kula:

Fr, 06.12.2024, Lesung & Comedy: Sebastian Lehmann: Kinderzeit 2024

Einlass: 19:00 / Beginn: 20:00, VVK: 20,50 EUR (inkl. Gebühren), 19,00 EUR (ProfiShop, KulaBar)

Sebastian hat die Seiten gewechselt. Bis vor Kurzem war er vor allem Sohn. Jetzt hat er selbst einen. Viele hatten ihm das gar nicht zugetraut. Vor allem seine Mutter.

Bis jetzt hatte Sebastian Elternzeit – viel Zeit mit seinen Eltern, die aus seiner Heimatstadt Freiburg anrufen. Und jetzt eben Kinderzeit. Schließlich ist es Quatsch, dass die Elternzeit „Elternzeit“ heißt. Eltern haben nämlich gar keine Zeit mehr – außer für die Kinder. Darum geht das neue Programm um das Kind. Und natürlich auch um die Großeltern. Und um die spätkapitalistischen Zumutungen der Postmoderne und die Moralkonzeption von Immanuel Kant. Vielleicht.

Sebastian Lehmann ist in Freiburg geboren und lebt in Berlin. Auf SWR3 und RBB radioeins laufen seine Radiokolumnen „Elterntelefonate“ und „Lehmanns Leben“. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, als letztes ist sein autobiographischer Elternratgeber „Ich hab‘s dir doch gleich gesagt, Sebastian“ erschienen.

Fr., 06.12.2024, Doppelkonzert mit Indie-Pop: Liebestrunken x YZ & philipp.

Einlass / Beginn: 23:00, VVK: 12,50 EUR (inkl. Gebühren), AK: 15,00 EUR

An diesem Abend gibt es geballte Indie-Pop Power im Kula. Dafür haben sich die Leipziger Band „Liebestrunken“ und das Duo „YZ & philipp.“ aus Konstanz zusammengetan und spielen 2 Doppelkonzerte im Wiener Kramladen und dem Kulturladen in Konstanz. Karten sind begrenzt, also seid schnell!

Sa., 07.12.2024, Konzert mit Pop-Punk, Electroclash: The toten Crackhuren im Kofferraum, Geile Leude Weihnachtsfreude 2024

Einlass: 19:00 / Beginn: 20:00, VVK: 30,50 / KULA-Bar: 28,00 (inkl. Gebühren)

Es wird dich schockieren, aber bald ist wieder Weihnachten!

Durch ganze 13 Städte in Deutschland und der Schweiz ziehen die Crackhuren-Engel und beglücken Jung und Alt mit einer vorzeitigen Bescherung – ihrer einzigartigen, äußerst unterhaltsamen und energiegeladenem Weihnachtsshow. Ein Muss, für Fans, Friends, für alle, die Weihnachten lieben und / oder hassen. Jetzt schon Tickets sichern, denn eins ist klar: Irgendwann wird auch dieses Jahr wieder Weihnachten sein!

Fr., 13.12.2024, Konzert mit Rock, Indie, Punk, Garage: Vom Hörensagen mit Küste und The Sound Monkeys“

Einlass: 19:00 / Beginn: 20:00, VVK: 14,98 EUR (inkl. Gebühren) / 14,00 EUR (ProfiShop und Kula Bar), AK: 18,00 EUR

Zum vorweihnachtlichen Amusement laden ein:

Vom Hörensagen aus Konstanz möchten den Alternative-Rock von der Spur holen, ihn ins Pop-Gewand stecken, zuweilen den Punk rausholen und ein Bouquet aus sozio-kritischen Inhalten und dichter Atmosphäre schaffen.

Küste ist die wütende Brandung der süddeutschen Indie-Post-Punk-Szene. Mit ihrem markanten Sound bringen sie eine Ladung rohe Energie und Leidenschaft auf die Bühne, die wie ein Sturm über das Publikum fegt.

The Sound Monkeys, Eure beiden Lieblingsdilettanten, sind wieder da: Freya (Schlagzeug & Gesang) und Jonas (Gitarre & Gesang), ein schelmisches Duo, das punkigen Indie mit eingängigen Gesangsmelodien und jeder Menge unbekümmertem Spaß mischt.

Sa., 14.12.2024, Party, Techno, Trance, Hardcore: VA Mahagoni Kollektiv, Heartkick w/ Blame the Booker

Einlass / Beginn: 22:30, VVK: 12,00-14,00 EUR (inkl. Gebühren), AK: 15,00 EUR

Weihnachtstheater © Musik-Insel Konstanz

So., 15.12.2024, Kindertheater: Musik-Insel Konstanz „Das verhexte Himmelstor“

Einlass: 16:00 / Beginn: 17:00, Eintritt: Kind (3 – 15 Jahre): 4,00 €. Erwachsene: 5,00 €.

Auf amüsante Weise wird hier die urtümliche Weihnachtsgeschichte vermittelt und mit viel fleißigen Wichteln, singenden Engeln, tanzenden Sternen und natürlich viel Musik auch eine ordentliche Portion Weihnachtszauber verbreitet … Ca. 60 Akteur*innen der Musik-Insel Konstanz führen das von der Inhaberin Nadja Adam selbst geschriebene Weihnachtstheater auf.

Es werden Getränke & ein Küchenbuffet angeboten. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf direkt in der Musik-Insel Konstanz, Restkarten an der Abendkasse vor Ort. Weitere Informationen unter http://www.Musik-Insel-Konstanz.de

Mi., 18.12.2024, Dichterwettstreit: Poetry Slam

Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr, VVK: 9,60 EUR (inkl. Gebühren), AK: 10,00 EUR

Marvin Suckut hat sie wieder eingeladen: Die besten Poetinnen und Poeten des Landes treffen in Konstanz aufeinander, um in einem dichterischen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Dabei müssen sie sich nur an drei einfache Regeln halten.

1. Die Texte müssen selbst verfasst sein.

2. Es gibt ein Zeitlimit von 7 Minuten.

3. Es dürfen keine Hilfsmittel/Kostüme verwendet werden.

Do., 26.12.2024, Party & Live-Konzert: Coming Home, Special Guest: Bikini Beach

Einlass / Beginn: 21:00 Uhr, VVK: 10,00 EUR (inkl. Gebühren), AK: 12,00 EUR

Text: Veranstalter, Bilder: Bikini Beach © Basil Koller und Weihnachtstheater © Musik-Insel Konstanz