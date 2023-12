Die Liste „Freie Grüne Liste Konstanz & Bündnis 90/Die Grünen“ steht

Normen Küttner, Gisela Kusche, Lisa Kreitmeier, Samuel Hofer, Niklas Becker und Cosima Cornelius

Wer will noch mal ins Stadtparlament, wer tritt nicht wieder an? Bei den Grünen ist diese Frage bereits entschieden. Am Samstag haben die Mitglieder der Freien Grünen Liste Konstanz und von Bündnis 90/Die Grünen ihre Kandidat*innen für den Gemeinderat aufgestellt. Hierzu eine Mitteilung der FGL.

Die gemeinsame Listenaufstellung markiert den vorläufigen Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit der beiden grünen Organisationen. Bei der kommenden Gemeinderatswahl werden FGL und Bündnisgrüne sich unter dem Namen „Freie Grüne Liste Konstanz & BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“ mit der Kurzbezeichnung (FGL&GRÜNE) gemeinsam zur Wahl stellen.

Die Kandidat*innen auf den ersten Plätzen äußern sich folgendermaßen:

Lisa Kreitmeier: „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Niklas als Spritzenkandidat*innen in den Wahlkampf zu gehen, und für unsere grünen Anliegen zu kämpfen.“

Niklas Becker: „Ich freue mich, in den nächsten Monaten mit den Konstanzer*innen ins Gespräch zu kommen. Darüber, wie wir ein klimaneutrales Konstanz bis 2035 hinbekommen. Darüber, wie wir trotz knapper Kassen nicht am sozialen Zusammenhalt sparen.“

Die Liste für den Gemeinderat setzt sich folgendermaßen zusammen:

Kandidat:innen

Lisa Kreitmeier

Niklas Becker

Cosima Cornelius

Samuel Hofer

Gisela Kusche

Normen Küttner

Christiane Kreitmeier

Soteria Fuchs

Anne Mühlhäußer

Yannick Werner

Dorothee Jacobs-Krahnen

Till Seiler

Barbara Driescher

Florian Enderlin

Edeltraud Hänsch

Peter Müller-Neff

Madita Höckh

Karl-Ulrich Schaible

Susanne von Somm

Immanuel Rundel

Vera Federer

Markus Tittelbach

Birgit Brachat-Winder

Matthias Oehlschläger

Tina Eikmann

Christoph Krüßmann

Leonie Horn

Bärbel Köhler

Ingrid Hucke

Leon Ridtahler

Sigrid Hofer

Dagmar Krug

Birgitta Busse

Peter Köhler

Rosa Buss

Richard Bartscher

Birgit Albert

Benedikt Hackenbroich

Waltraud Weber

Christa Quack-Weres

Ersatzkandidat:innen

Dorit Binder

Ilmari Binder

Christina Herbert-Fischer

Marius Busemeyer

Lisa Bellmann

Frieder Schindele

FGL