Die Bibliothek der Dinge in Singe

Manchmal reicht lesen allein nicht: In den Städtischen Bibliotheken Singen können ab sofort verschiedene technische Gegenstände zum Ausprobieren, Üben, Tüfteln und vielem mehr ausgeliehen werden.

Die Bibliothek der Dinge beinhaltet vor allem technische Gegenstände. Kinder und Jugendliche haben so die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in den Bereichen Robotik, Programmierung oder kreatives Gestalten mit Medien zu erweitern. Die Bildungspläne der Schulen z.B. in den Fächern Technik, Kunst oder Physik fordern prozessbezogene, gestalterische oder technische Kompetenzen, die auch explizit außerschulisch vertieft werden sollen. Die Städtischen Bibliotheken Singen bieten mit den angebotenen Gegenständen für diese Zwecke eine kostenlose Möglichkeit und schaffen damit Chancengleichheit für die Schülerinnen und Schüler.

Außerdem setzt die Bibliothek der Dinge ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Statt Dinge zu kaufen, die möglicherweise nur selten genutzt werden, besteht nun die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und dennoch Zugang zu einer Fülle von Gegenständen zu erhalten.

Das Angebot erstreckt sich über verschiedene Kategorien, darunter technische Geräte, innovative Medienwelt, praktische Alltagshelfer und lehrreiche Objekte, von Virtual-Reality-Brillen über Kameraausrüstungen bis hin zu Sprachlernsets.

„Wir freuen uns sehr, mit der Bibliothek der Dinge unser Angebot zu erweitern und damit auch Kinder und Jugendlichen die Welt der Robotik oder der Mediengestaltung zu eröffnen und ihre Kenntnisse in diesen Bereichen zu vertiefen, die die Möglichkeit dazu sonst vielleicht nicht hätten. Gleichzeitig leisten wir mit dem Angebot einen Beitrag zur Reduzierung von Konsum und Ressourcenverschwendung“, so Friederike Gerland und Jasmin Friedberger von den Städtischen Bibliotheken Singen.

Die Städtischen Bibliotheken Singen laden alle Interessierten herzlich ein, die Bibliothek der Dinge zu entdecken. Mehr Informationen gibt es direkt vor Ort.

Die Benutzung der „Bibliothek der Dinge“ ist denkbar einfach. Mit einer gültigen Benutzerkarte können Interessierte (Kinder unter 18 mit einem Elternteil) die gewünschten Gegenstände ausleihen und für vier Wochen nutzen.

Text: Stadt Singen, Bild: Friederike Gerland (Leiterin der Städtischen Bibliotheken Singen) mit ihren Mitarbeiterinnen Jasmin Friedberger und Tanja Fluck © Stadt Singen