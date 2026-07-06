Auflösung: Wer war’s (79)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der Schweizer Ärztin und Sexualreformerin Paulette Brupbacher-Raygrodski (1880–1967). Ihr Mann war der Zürcher Freigeist, Arzt und Schriftsteller Fritz Brupbacher. Paulette Brupbacher-Raygrodski verfasste etliche Schriften zum Thema Geburtenregelung und Hygiene, unter anderem auch einen Beitrag für die „Schweizerische Rundschau für Medizin“ über den ab 1921 straffreien (und 1936 wieder verbotenen) „Abort in Russland“.

Als Autobiografie zu lesen ist das 1953 veröffentlichte Buch „Meine Patientinnen“ über ihre Erfahrungen als Ärztin im Zürcher Arbeiter:innenquartier Aussersihl. In Zürich-Wiedikon wurde 2009 der Brupbacherplatz eingeweiht, dessen eine Hälfte Paulette Brupbacher-Raygrodski gewidmet ist, die andere ihrem Mann Fritz. (brm)