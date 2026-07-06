„Die Provinz lebt“: Stolpersteine-Radolfzell

Seit fünfzehn Jahren erinnert die aktive Initiative Stolpersteine-Radolfzell an die Verbrechen des Nationalsozialismus vor Ort. Sie unternimmt auch vieles, um das Gedenken an die nächsten Generationen weiterzugeben – und um rechtsradikale Aktivitäten zu verhindern.

Name: Stolpersteine-Radolfzell

Unser Anliegen: Ziel ist es, die Namen der Opfer zurück an die Orte ihres Lebens zu bringen. Wir verstehen uns als Akteure der Erinnerungskultur in Radolfzell, indem wir an dem größten dezentralen Mahnmal mitarbeiten, das von Gunter Demnig 1993 ins Leben gerufen wurde.

Seinem Leitwort aus dem Talmud folgend, wonach „ein Mensch erst vergessen ist, wenn sein Name vergessen ist“, sollen Stolpersteine die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden und Jüdinnen, der Sinti und Roma, der „Euthanasie“-Opfer, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas lebendig erhalten.

Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Recherchen zu den Menschen, für die Stolpersteine verlegt werden sollen, die Organisation der Setzungen in Absprache mit der Stiftung Spuren, Veranstaltungen zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938.

Zudem wenden wir uns gegen rassistische und nationalistische Aktivitäten in Radolfzell. Dazu arbeiten wir eng mit den örtlichen Initiativen zur Demokratieförderung und des bürgerschaftlichen Engagements zusammen.

Veranstaltungen realisieren wir häufig in Zusammenarbeit mit städtischen Einrichtungen und anderen Kooperationspartnern.

Uns gibt es seit 2011. Bis 2017 als „Stolpersteine in Radolfzell“, ab 2018 als Stolpersteine-Radolfzell.

Wir sind derzeit neun aktive Mitglieder und offen für Interessentinnen und Interessenten.

Wir finanzieren uns durch Spenden.

Einige unserer Aktionen der letzten Jahre:

● Gedenkveranstaltung zum 9. November 2025 mit dem Blechbläser-Ensemble 2012 in der Radolfzeller Christuskirche

● Lesungen in der Stadtbibliothek

● Filmvorführungen in der Stadtbibliothek und im Kino Universum

Stand 2026: Bisher wurden 30 Stolpersteine in Radolfzell verlegt. Regelmäßig führen wir Reinigungsaktionen der Steine durch. Wir organisieren Mahnwachen, Kundgebungen und Demos gegen rechtsextreme Aktivitäten.

Wir wünschen uns: Weitere Mitwirkende und gelingende Weitergabe des Wissens an die junge Generation – also Menschen die die Erinnerungskultur in Radolfzell mitgestalten wollen.

Uns kann man hier erreichen:

Initiative STOLPERSTEINE-RADOLFZELL

kontakt@stolpersteine-radolfzell.de

Wir sind auch online präsent: www.stolpersteine-radolfzell.de

In unserer seemoz-Reihe stellen sich soziale, basisnahe, ökologische und andere progressive Initiativen, Gruppen und Bündnisse im Bodenseeraum vor. Wer seine/ihre Organisation hier präsentieren möchte: eine Mail an info@seemoz.de genügt!

Die bisherigen Beiträge stehen in unserer Rubrik „Die Provinz lebt“