Auflösung des Personenrätsels (78)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der deutschen Kommunistin Olga Benario-Prestes (1908–1942). Der „Ritter der Hoffnung“ war Luís Carlos Prestes: 1945 begnadigt, war er bis 1980 Präsident der brasilianischen KP. Robert Cohen erzählt Olga Benarios Geschichte in seinem Roman „Exil der frechen Frauen“. 2016 erschien zudem Cohens Buch „Der Vorgang Benario. Die Gestapo-Akte 1936–1942“, für das er die 2015 erstmals öffentlich zugänglichen deutschen Akten aus russischen Archiven auswertete.

Auf demselben umfangreichen Dossier fußt das 2022 im Verbrecher-Verlag erschienene Buch „Olga Benario Prestes: Eine biografische Annäherung“, verfasst von Anita Leocádia Prestes, der 1936 im Berliner Frauengefängnis Barnimstraße geborenen Tochter, die im Alter von vierzehn Monaten von ihrer Mutter Olga getrennt worden war.