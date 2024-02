Zweite Demo gegen rechts

Demo gegen Rechtsextremismus in Konstanz am 24. Januar 2024. Bild: H. Reile

Seit Wochen gehen Hunderttausende auf die Straßen, um gegen die AfD und den allgemeinen Rechtsruck in Deutschland zu protestieren. Auch in Konstanz zogen kürzlich mindestens 15 000 Menschen durch die Stadt, um klare Kante gegen rechts zu zeigen. Nun wird für kommenden Sonntag erneut eine Demo angekündigt. Hier der Einladungstext.

Die Demonstration gegen Rechtsextremismus geht unter dem Motto “Wir sind die Brandmauer – Konstanz Hand in Hand gegen Rechtsextremismus” in die zweite Runde!

Wann? Am Sonntag, den 25. Februar 2024

14:00 Uhr Start Laufzug am Herose-Park (Aufstellung ab 13:30 Uhr)

15:00 Uhr Kundgebung in Klein-Venedig

Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, ein deutliches Zeichen für Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander zu setzen. Deshalb rufen wir zur Demonstration unter dem Motto “Wir sind die Brandmauer” am 25. Februar auf. Wir laden alle Bürger*innen ein, sich uns anzuschließen, um gemeinsam für eine offene und gerechte Gesellschaft zu demonstrieren.

Rechtsextremismus bedroht die Grundwerte unserer Demokratie und das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Durch die Teilnahme an dieser Demonstration zeigen wir, dass es keinen Platz für Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung in Konstanz gibt.

So könnt ihr euch beteiligen:

Wenn eure Organisation Teil der Unterstützer*innen sein möchte, schreibt uns gerne eine Mail oder tragt euch hier ein.

Kommt zur Demo und bringt Freund*innen, Familie und Bekannte mit. Je mehr wir sind, desto stärker ist unser Zeichen!

Teilt die Infos zur Demo in euren sozialen Netzwerken. Das Sharepic schicken wir rum, sobald die finale Genehmigung der Stadt da ist, dann kann es direkt losgehen!

Tragt euch als Ordner*in ein für den Tag der Demo, dafür bitte unter diesem Link eintragen.

Weiterhin sammeln wir momentan noch Spenden, da die Technik dieses Mal etwas teurer ausfällt, damit auch alle Menschen die Musik und die Reden hören können. Falls ihr gerne finanziell etwas zusteuern möchtet, könnt ihr das gerne hier mit dem Betreff “Demo Brandmauer” tun:

VVN BdA Konstanz e.V.

DE47 6925 0035 0003 6423 03

SOLADES1SNG

Text: Organisationsteam