Zusammen für eine gerechte und solidarische Gesellschaft

Im Rahmen der bundesweit stattfindenden Aktionstage der Organisation „Zusammen für Demokratie“ hat sich auch in Radolfzell ein Bündnis zusammengefunden. Unter dem Motto „Zusammen für Demokratie – Zukunft für alle“ lädt es zum „Fest für Demokratie“ am Sonntag, 31. Mai, ab 13:30 Uhr auf der Mettnau.

In dem bundesweiten Bündnis „Zusammen für Demokratie“ sind rund 80 zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengeschlossen, u. a. die Amadeu Antonio Stiftung, amnesty international, der DGB, das Netzwerk für Demokratie und Courage e.V., der Sozialverband Deutschland, Greenpeace, attac und einige andere.

Auf der Bündnis-Website heißt es unter anderem: „Uns verbindet die Überzeugung, dass jeder Mensch die gleiche Würde hat. Wir setzen uns ein für das Recht eines jeden Menschen auf ein gutes und friedliches Leben in einer gesunden Umwelt – auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen, angemessenen Wohnraum, auf gute Bildung und Gesundheitsversorgung, auf freie Religionsausübung. Wir stehen auf gegen Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Rassismus und jede Form von Diskriminierung. Die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde und der Schutz vor Verfolgung sind für uns nicht verhandelbar. Es ist an der Zeit, diese Werte mit vereinten Kräften zu verteidigen.

Gefahr von rechts

Denn extreme Rechte wie die AfD wollen diese Grundfesten unserer Gesellschaft zerstören. Sie sind die Stichwortgeber für einen Diskurs des Ausschlusses, der Ungleichheit und des Antifeminismus; für Gewalt, Terror und Bedrohungen. Rassistische, antisemitische und queerfeindliche Angriffe beeinträchtigen schon lange den Alltag vieler Menschen. Täglich ereignen sich mindestens fünf rechte Gewalttaten mit existenziellen Folgen für die Betroffenen. Menschen mit Behinderungen erleben Ausgrenzung und Abwertung. Engagierte werden bedrängt und mit Morddrohungen konfrontiert. Gelingt es der extremen Rechten weiter an Einfluss zu gewinnen – gar an Regierungsmacht zu kommen – drohen massenhafte Vertreibungen […].“

Mit vielfältigen Aktionen vom 23. Mai bis zum 7. Juni will das Demokratie-Bündnis zeigen, dass eine lebendige Zivilgesellschaft ein unverzichtbarer Bestandteil der Demokratie ist – in diesen Tagen wichtiger denn je. Viele Organisationen sind heute mit der Streichung von Fördermitteln konfrontiert, und nicht nur das: Wer sich für die Demokratie einsetzt oder nicht in das Weltbild der extremen Rechten passt, wird immer häufiger beleidigt, verleumdet und auch bedroht. Dagegen steht das bundesweite Bündnis für eine vielfältige, freie und offene Gesellschaft zusammen.

„Zusammen für Demokratie“ in Radolfzell

Eine lebendige Zivilgesellschaft ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Demokratie. Rechtsstaatlickeit, Menschenrechte, frauen- und gleichstellungspolitische Errungenschaften müssen geschützt und gestaltet werden. Sie sind keine Selbstverständlichkeit – und sie haben Gegner:innen. Auch das „Bürgerbündnis RADOLFZELL für Demokratie“ ist von Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt erfüllt und zugleich hoffnungsvoll. Im Wissen, dass eine solidarische Gesellschaft möglich ist – wir leben sie ja auch tagtäglich.

Das Bündnis steht für eine vielfältige und freie Gesellschaft zusammen. Wer offen für anregende Begegnungen und Gespräche ist, kann Mitglieder des Demokratie-Bündnisses am Samstag, 30. Mai 2026, zu den üblichen Marktzeiten auf dem Radolfzeller Marktplatz treffen.

Am Sonntag, 31. Mai, findet dann das große Fest für Demokratie ab 13:30 Uhr in der Alten Konzertmuschel (Radolfzell-Mettnau) statt, zu dem alle Bürger:innen herzlich eingeladen sind.

Veranstaltet/unterstützt von: Bürgerbündnis Radolfzell für Demokratie | Stolpersteine Radolfzell | Attac Singen-Radolfzell | Theater Zeller Kultur Zentrum | Omas gegen Rechts, Konstanz | Konstanz für Demokratie | Stadtverschönerer Radolfzell | Bündnis Demokratie stärken, Rielasingen-Worblingen/Arlen

Bild: © Bürgerbündnis RADOLFZELL für Demokratie