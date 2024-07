Zebra Kino Open Air im Neuwerk Konstanz: Die Filme im August

Cannes Shorts © Interfilm Berlin Zebra Kino

Wie jedes Jahr ist das Zebra Kino im Juli und August wieder im Innenhof des Neuwerk Konstanz als Teil des Kultursommer Konstanz zu Gast und präsentiert ein abwechslungsreiches Open Air Kino Programm. Darunter die sechs Filme aus dem Kurzfimwettbewerb in Cannes.

CANNES SHORTS

Freitag, 2. August 2024 um 21:00 Uhr | Einlass: 20:15 Uhr | FSK 18

Sehnsucht & Realität: Die 6 Filme aus dem Kurzfilmwettbewerb des „Festivals de Cannes 2023“ feiern weibliche Fantasien und beleuchten Aspekte der globalen Wirklichkeit. Die Animation „27 (Vingt-sept)“ gewann die Goldene Palme. Ergänzt wird das Programm durch den Kurzfilm KÖNIG, der 2023 den Regionalwettbewerb der kurz.film.spiele gewann.

KÖNIG

Alexander Conrads, Emily Ufken

Deutschland 2021 · Animation · 5 min · Spielsucht

Ein Spieler erzählt von seinem Absturz in die Spielsucht.

FÁR (Intrusion)

Gunnur Martinsdóttir Schlüter

Island 2023 · Live Action · 5 min · Entscheidungsdruck

In einem Café diskutieren Geschäftskollegen über Investitionsmöglichkeiten, da kommt es vor dem Café zu einem Zwischenfall, der nicht alle aus dem Lot bringt.

27 (Vingt-sept) – Gewinner Goldene Palme

Flóra Anna Buda

Ungarn/Frankreich 2023 · Animation · 10:30 min · Erotische Befreiung

Alice, 27, lebt jetzt wieder bei ihrer Mutter. Dass sie ihre Sexualität nicht ausleben kann, beschäftigt sie. Sie spricht es auch bei ihren Freund*innen an. Ein ungewöhnliches Ereignis erweckt starke Fantasien.

AUNQUE ES DE NOCHE (Even though it´s night)

Guillermo García López

Frankreich/Spanien 2023 · Live Action · 16 min · Urbane Realität

La Cañada, der größte Slum Europas am Stadtrand von Madrid: Im Schein des Feuers, inmitten von Roma-Legenden, erfährt ein 13-jähriger Junge, dass ihn sein bester Freund verlassen wird.

LA PERRA (The Bitch)

Carla Melo Gampert

Kolumbien/Frankreich 2023 · Animation · 14 min · Rasante Fantasie

Eine Tochter, eine Mutter und ein Hund. Über das Zickensein, das Frausein und wilde Umschweife des Lebens.

AS IT WAS

Anastasiia Solonevych, Damian Kocur

Polen/Ukraine 2023 · Live Action · 15:30 min · Kriegsverarbeitung

An Weihnachten macht sich die Ukrainerin Lera, die seit einem Jahr in Berlin lebt, auf den Weg zurück nach Kyiv. In ihrer Heimatstadt durchlebt sie mit alten Freund*innen und der Familie den neuen Alltag.

PEEPING MOM (Le Sexe de ma mère)

Francis Canitrot

Frankreich 2023 · Animation · 14 min · Sex-Besessenheit

Eli lebt bei Marie, seiner willensstarken Mutter. Die alte Dame sehnt sich nach ungezügelter Jugend und Erotik. Sie möchte, dass ihr Sohn die gleiche sexuelle Erfüllung findet wie sie.

POOR THINGS

Sonntag, 4. August 2024 | 21:00 Uhr | Einlass: 20:15 Uhr | FSK 16

Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln

USA 2023 · 141 min

Regie: Yorgos Lanthimos

Besetzung: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef u.a.

In einer quietschbunten retrofuturistischen Stadt steht eine junge Frau inmitten opulenter Architektur und bestaunt dampfbetriebene Luftschiffe. Diese Frau ist Bella Baxter. Sie wurde von einem so brillanten wie unorthodoxen Wissenschaftler wieder ins Leben geholt. Der Erinnerungen ihres alten Lebens beraubt, ist sie nun auf der Suche nach neuen Horizonten und wissbegierig die Welt kennen und verstehen zu lernen. Auf ihrem Abenteuer über die Kontinente pfeift sie dabei auf Konventionen und steht für ihre eigene Freiheit und Selbstbestimmtheit ein. In „Poor Things“ entführt uns Emma Stone als Bella Baxter in eine fantastische viktorianische Pastell-Welt. Das Bühnenbild ist opulent, verspielt, eigensinnig – genau wie die Protagonistin. Lukas Burg

RICKERL

Mittwoch, 7. August 2024 | 21:00 Uhr | Einlass: 20:15 Uhr | FSK 12

Deutschsprachige Originalversion mit deutschen Untertiteln

Österreich/Deutschland 2023 · 104 min

Regie & Drehbuch: Adrian Goiginger

Besetzung: Voodoo Jürgens, Ben Winkler, Agnes Hausmann, Rudi Larsen u.a.

Die Kneipen im Wiener Arbeiterviertel sind Erich „Rickerl“ Bohaceks Wohnzimmer und Bühne: Im Zigarettenrauch spielt er sich allabendlich für ein Taschengeld in die Herzen derer, die sich dort sowieso jede Nacht rumtreiben. Doch statt endlich seine erste eigene Platte aufzunehmen, schlägt sich der Lebenskünstler mit Gelegenheitsjobs durch – als Totengräber, Sexshop-Angestellter und Hochzeitssänger. Der österreichische Regisseur und Drehbuchautor Adrian Goiginger inszeniert mit „Rickerl“ eine so melancholische wie emotionale Komödie voller Musik, Leidenschaft und deftigem Wirtshausschmäh. Der österreichische Singer-Songwriter Voodoo Jürgens, dessen Lieder eng in die Handlung verwoben sind, verleiht in seiner ersten Hauptrolle Rickerl eine musikalische Seele.

LOVE LIES BLEEDING

Sonntag, 9. August um 21:00 Uhr | Einlass: 20:15 Uhr | FSK 16

Englische Originalversion mit deutschen Untertiteln

Grossbritannien/USA 2023 · 103 min

Regie & Drehbuch: Rose Glass

Besetzung: Kristen Stewart, Katy O’Brian, Jena Melone, Ed Harris u.a.

Lou betreibt die örtliche Muckibude in einer US-amerikanischen Kleinstadt. In ihrer Familie fühlt sie sich nicht unbedingt wohl, der Vater ist ein krimineller Waffennarr und die Schwester leidet unter ihrem gewalttätigen Ehemann. Als neben den üblichen Alphamännchen auch Jackie, die für einen Bodybuilding-Wettbewerb trainiert, das Studio besucht, entsteht schnell eine innige Beziehung zwischen den beiden, die weit über das Injizieren von Steroiden herausgeht. Doch schon bald eskaliert die Situation mit Lous krimineller Familie… Dieser Sommer-Hit wird euch mal tiefes Entsetzen und mal große Begeisterung spüren lassen. Ein derber Pulp-Thriller, wie er sich besser kaum erträumen lässt. Spannt den Bizeps an und kommt vorbei. Nikolas Ditz

ANATOMIE EINES FALLS

Sonntag, 11. August | 21:00 Uhr | Einlass: 20:15 Uhr | FSK 12

Englisch/französische Originalversion mit deutschen Untertiteln

Frankreich 2023 · 151 min

Regie: Justine Triet

Besetzung: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Messi u.a.

Zurückgezogen in einem kleinen Ort in den französischen Alpen lebt die deutsche Schriftstellerin mit ihrem französischen Ehemann und ihrem blinden Sohn. Als ihr Mann Samuel tot am Fuße des gemeinsamen Chalets gefunden wird, rückt Sandra sogleich in den Fokus der Ermittlungen. Doch war es wirklich Mord? Vielleicht Selbstmord? Oder doch nur ein tragischer Unfall? In einem aufreibenden Indizienprozess werden nach und nach nicht nur die Umstände, die zu Samuels Tod führten, sondern auch die turbulente Beziehung der Eheleute seziert. „Anatomie eines Falls“ ist ein raffinierter Gerichtsthriller, der von der großartigen Sandra Hüller getragen wird und völlig zurecht für sein Drehbuch mit dem Oscar prämiert wurde. Lukas Burg

Eintrittspreise Open Air

Regulär: 12 €/Ermäßigt: 10 €

Bei allen Veranstaltungen gilt freie Platzwahl.

Innenhof Neuwerk/Kantine (Oberlohnstraße 3, 78467 Konstanz)

Bei Unwetter muss die Vorstellung leider ausfallen. Um 18 Uhr des jeweiligen Abends wird entschieden, ob die Veranstaltung stattfinden wird. Gegebenenfalls wird dies hier und über unsere sozialen Medien bekannt gegeben. Gegebenenfalls werden Ersatztermine bekannt gegeben.

