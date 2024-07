Trotz der Sommerferien macht der KULA mit seinem Kultursommer auch im August weiter. Auf dem Programm stehen einige hochkarätige Künstler*innen.

Hier die restlichen Events im August:

Mittwoch 14.08.2024 | Kultursommer Konstanz | Lesung | Ort: Neuwerk Innenhof

Poetry Slam mit Marvin Suckut

Marvin Suckut

Marvin Suckut hat sie wieder eingeladen: Die besten Poetinnen und Poeten des Landes treffen sich in Konstanz, um in einem dichterischen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Dabei müssen sie sich nur an drei einfache Regeln halten: Die Texte müssen selbst verfasst sein. Es gibt ein Zeitlimit von 7 Minuten. Es dürfen keine Hilfsmittel/Kostüme verwendet werden.

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

VVK: 9,60 € (inkl. Gebühren)

AK: 10,00 €

Freitag 16.08.2024 | Konzert | Indie Fuzz Folk | Kultursommer Konstanz

Endless Wellness

Die Wiener Band Endless Wellness

Übersteuerte Westerngitarren schrammeln gemeinsam mit düsteren Synthesizern und melodischen Orgeln über obskur poetischen Lyrics. Diese Melange könnte „Fuzz-Folk“ genannt oder schlicht dem allumfassenden Indie zugeordnet werden; sie könnten als die „Big Thief, nur auf deutsch“, die „frühen Tocotronic, aber später“ oder als „Isolation Berlin aus Wien“ bezeichnet werden – aber ganz so einfach ist das mit dem Vergleichen nicht. Die obskur-poetischen, deutschsprachigen Texte sind eine laute Konfrontation mit Depression und schlagen zuletzt immer die Brücke zur Gesellschaft, vom Mikro- zum Makrokosmos. Es sind alternative Liebeslieder, für eine Achtsamkeit, für eine Zuversicht. Philipp, Adele, Hjörtur und Milena – das ist die Wiener Band „Endless Wellness“. Seit 13 Jahren sind die vier befreundet und spielten schon als Jugendliche in ihrem Heimatort Salzburg gemeinsam in Bands. 2021 fanden sie als gemeinsame Band zueinander und gründeten Endless Wellness. Ihr musikalisches Miteinander basiert auf ihrer engen Freundschaft und das ist auch in ihrer Musik nicht zu überhören.

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

VVK: 24,65 € (inkl. Gebühren)

AK: 26 €

Samstag 17.08.2024 | Konzert | Indie Rock | Kultursommer Konstanz

Engin

Deutsch-türkischer Indierock: Engin

Driftende Psychedelia und fuzzy Gitarren, verschachtelte Rhythmik und leichtfüßiger Vibe, der Gesang dringlich und mit viel Seele. Songs, in denen das Leben auch manchmal schal schmeckt, aber meistens bitter, süß und scharf. Und das in einem detailverliebten wie hoch eingängigen Sound, der sich gut und gerne als deutsch-türkischer Indierock bezeichnen lässt. Und der Pop, Jazz und Psychedelia äußerst klug und mit großer Geste umarmt. Roh, hypnotisch und immer wieder tanzbar erzählt die Band „Engin“ aus Mannheim von all dem, was das Leben offenbart. Schönheit und Schmutz, Irrwitz und Abenteuer, Einsamkeit und Euphorie.

Der Sound der Band speist sich aus der Freundschaft zwischen Engin Devekiran (Gesang & Gitarre), Jonas Stiegler (Drums) und David Knevels (Bass). Und aus der Familiengeschichte von Engin Devekiran: „2020 habe ich begonnen, mich stärker mit meinen türkischen Wurzeln zu befassen. Mein Vater war in den 1960ern als Gastarbeiterkind nach Deutschland gekommen. Mein Türkisch wiederum hat einen deutschen Akzent. Ich habe mich gefragt: Wo gehöre ich überhaupt hin?“ Antworten fand er gemeinsam mit seiner Band im kulturellen Reichtum zwischen den Welten. Etwa im Anadolu Rock der 70er. In den einfallsreichen Fusionen von Größen wie Barış Manço und Cem Karaca. „Engin“ beschließen mit ihrem Konzert den Kultursommer Konstanz 2024.

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

VVK: 22,50 € (inkl. Gebühren)

AK: 25 €

Der weitere Ausblick auf den Herbst

02.10.2024 Phil Siemers & Band | Soul Sessions | KULA

03.10.2024 Benny Greb Brass Band | Soul Sessions | KULA

10.10.2024: Kulturabend mit Kati von Schwerin

11.10.2024: KULA-Rocknacht mit Acoustical South, DenManTau, Mr. Mojo

18.10.2024: Gregor Hägele

25.10.2024: Dominik Hartz

22.11.2024: zeck

30.11.2024: Damona

Infos zum Vorverkauf

Tickets gibt es online hier

Weiter können Tickets zu einem etwas günstigeren Preis hier erworben werden.

Nur bei nicht ausverkauften Veranstaltungen gibt es noch Tickets an der Abendkasse.

Veranstalter

Kulturladen Konstanz e.V

Joseph-Belli-Weg 5

78467 Konstanz

online

KULA Bar

Montag und Donnerstag: 18:00 – 1:00 Uhr

Freitag und Samstag: 18:00 – 2:00 Uhr

