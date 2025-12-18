Wissen ist (kein) Luxus

Programmdirektor Stephan Kühnle, Vorstand Nikola Ferling, Landrat Zeno Danner

Die Volkshochschule Landkreis Konstanz bietet den Menschen in und um Konstanz herum eine breite Palette an Sprach-, Kultur- und Bewegungskursen. Das neue Jahr steht unter dem aktuellen Motto „Jetzt erst recht“ und widmet sich dem Schwerpunktthema Teilhabe.

Im Lauf der Jahrzehnte wurden die Aufgaben und Angebote der Volkshochschulen immer wieder den Zeitläuften und damit der Nachfrage angepasst. Das Ziel aber ist gleichgeblieben: Allen Bevölkerungsschichten ein breitgefächertes, bezahlbares Programm anzubieten, das – anders als „normale“ Hochschulen – kaum Zugangsvoraussetzungen kennt und daher tatsächlich von allen genutzt werden kann. „Bei uns braucht man keine Schwellenangst zu haben“, versichert Programmdirektor Stephan Kühnle. „Wir sind für alle offen und wollen die Vielfalt in unserer Gesellschaft abbilden und fördern. Außerdem wollen wir Begegnungen zwischen den verschiedensten Menschen ermöglichen und die Meinungsvielfalt fördern“.

Umfangreiches Weiterbildungsangebot

Dazu dienen 800 Veranstaltungen, die allein im nächsten Trimester, also im Januar bis März 2026, auf dem Programm stehen und die vhs zur größten Weiterbildungseinrichtung der Region machen. Ein Schwerpunkt des Angebotes ist nach wie vor die Sprachvermittlung. Der Sprachunterricht findet in mehr als 20 Fremdsprachen und in den verschiedensten Formaten statt. Es gibt neben dem herkömmlichen Gruppen- auch Einzelunterricht und verschiedene Online-Angebote – übrigens auch für Reisende, die in die Sprache ihres künftigen Reiselandes zumindest mal hineinschnuppern wollen. Wenig nachgefragte Sprachen wie Finnisch oder Farsi werden inzwischen in bundesweiten Online-Kursen in Zusammenarbeit mehrerer Volkshochschulen angeboten. Bei speziellen Wünschen lohnt sich ein Anruf bei der vhs, die gern nach einer Lösung sucht.

Andererseits gibt es natürlich die wichtigen Deutsch- und Integrationskurse, die vielen Neuankömmlingen die erste Berührung mit einem neuen Land bieten und oft auch für erste Kontakte in der Fremde sorgen, ehe sie später vielleicht einmal die Einbürgerung ermöglichen helfen. Ohne Sprachkenntnisse geht bekanntlich nirgendwo auf dieser Welt allzu viel, Übersetzungssoftware hin oder her.

Jahresthema Teilhabe

Das Jahr 2026 soll im Zeichen der Teilhabe stehen, wozu für alle Trimester neue Angebote entwickelt werden. In diesem Sinne wurde auch die neue Homepage der vhs umgestaltet, auf die Vorstand Nikola Ferling sichtlich stolz ist: „Sie ist barrierefrei und dank eines neuen grafischen Konzepts ‚lockerer‘ und übersichtlicher als der bisherige Internetauftritt.“

Mit dem Thema Teilhabe reagiert die vhs nicht zuletzt auf die steigende Nachfrage nach Vorträgen, auch zu politischen Fragen, vom Russlandkrieg über den Rechtsradikalismus bis zum guten Älterwerden und zur Künstlichen Intelligenz reicht die Palette. Im Zeichen der Teilhabe stehen auch die Bemühungen um Barrierefreiheit und Inklusion sowie ein Treffen mit den Behindertenbeauftragten der Region.

Hits sind übrigens auch Näh- und Kochkurse sowie Pilzexkursionen, die zumeist kurz nach Erscheinen des jeweiligen Programms voll sind, und auch ein ganztägiger Braukurs bei Ruppaner dürfte großen Anklang finden. Hier sollten Interessierte also schnell zuschlagen.

Das eigentliche Programm der vhs ist in seinen Augen aber, so Landrat Zeno Danner, die Menschen dazu anzuregen, „sich immer wieder Gedanken zu machen, auch mal den Computer auszuschalten, rauszugehen und sich mit neuen Informationen und anderen Meinungen auseinanderzusetzen.“ Denn Wissen sei zwar ein Luxus, aber dank der vhs kostengünstig zu haben.

Weitere Informationen

E-Mail: info@vhs-landkreis-konstanz.de

Website mit Online-Buchung: www.vhs-landkreis-konstanz.de

Konstanz +49 7531 5981-0

Singen +49 7731 9581-0

Radolfzell +49 7732 89348-62

Stockach +49 7771 9381-0