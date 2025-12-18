Umfrage: Wie stehen Jugendliche im Kreis Konstanz zur Wehrpflicht?

Im Februar 2025 wurde der erste Jugendkreisrat im Landkreis Konstanz vereidigt. Das Gremium besteht aus 26 Delegierten im Alter von 15 bis 23 Jahren und ist für zwei Jahre gewählt. Besetzt wurden die Plätze mehrheitlich durch eine Online-Wahl, ergänzt durch ein Entsendungsverfahren, um verschiedene gesellschaftliche Gruppen abzubilden. Aktuell befragt der Jugendkreisrat Jugendliche zum Thema „Wehrpflicht“.

Der Link zur Umfrage wurde am 3. Dezember 2025 an die weiterführenden Schulen im Landkreis verschickt, am 16. Dezember hatten bereits 1063 Personen abgestimmt. Die Umfrage läuft noch bis Ende Dezember, der Jugendkreisrat hofft, dass sich noch viele junge Menschen daran beteiligen werden.

Der Deutsche Bundestag hat am 5. Dezember 2025 die gesetzlichen Grundlagen für einen „neuen attraktiven Wehrdienst“ geschaffen. Dem Gesetzentwurf „zur Modernisierung des Wehrdienstes“ stimmten in namentlicher Abstimmung 323 Abgeordnete zu, 272 lehnten ihn ab, eine Abgeordnete enthielt sich. In zweiter Beratung hatten die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD zugestimmt, während die Oppositionsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und die AfD dagegen votierten.

Die Regelung setzt auf Freiwilligkeit und einen „attraktiven Dienst“ – die neuen Soldat:innen sollen eine monatliche Vergütung von mindestens 2.600 Euro brutto inklusive „Unterbringung“ erhalten. Alle 18-jährigen Männer und Frauen erhalten ab Anfang 2026 einen Fragebogen, durch den ihre Motivation und Eignung für den Dienst in den Streitkräften ermittelt werden soll. Für Männer ist die Beantwortung des Fragebogens verpflichtend, für Frauen freiwillig. Für alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren wurden, wird die Musterung wieder zur Pflicht.

Mit diesem Link kann die Jugendkreisrat-Umfrage aufgerufen werden. Die Ergebnisse werden im Januar hier veröffentlicht und an die Bundestagsabgeordneten des Landkreises übergeben.

Grafik: Jugendkreisrat Landkreis Konstanz (Ausschnitt)