Verlierer, Folk und Skateboards

Retropunk von den Verlierern aus Berlin. Bild: Wolfgang Amadeo.

Räudiger Retropunk von den Verlierern aus Berlin, rumpliger Garagenrock von den Zürcher Teenage Kings oder sensibler Indie-Folk vom Romand Louis Jucker – die Bandbreite am diesjährigen Horst Fest war selten so gross wie in diesem Jahr. Samstags rollen wie immer die Skateboards: Zum beliebten Cherry Bowl Bash haben sich abgebrühte Fahrerinnen und Fahrer angekündigt.

Der Horst Klub in Kreuzlingen wurde am 14. Oktober 2014 eröffnet und existiert somit seit mittlerweile 9 Jahren. Höhepunkt im Jahresprogramm des beliebten und international bekannten Konzertclubs ist stets das Anfang Oktober stattfindende Horst Fest. In diesem Jahr werden insgesamt 10 Bands auf der Bühne in der alten Steinhauerei an der Kirchstrasse 1 zu sehen sein (siehe Infokasten). Mit Chacho, Blanche Biau und Louis Jucker sind erstmals mehrere Solo-Künstlerinnen und -Künstler in der Festival-Besetzung. Die Hälfte der Beteiligten kommt aus der Schweiz. DJ Wickes Wiggler aus Luzern wird die Gäste mit Musik von den Plattentellern unterhalten.

Der Horst Klub in Kreuzlingen lädt zur grossen Feierei!

Karten für das Fest gibt es nur an der Abendkasse. Diese öffnet an beiden Tagen um 19 Uhr. Die ersten Acts fangen jeweils um 20 Uhr an. Es wird empfohlen, früh zu erscheinen, denn das Horst Fest war in den vergangenen Jahren stets ausverkauft.

Zwei-Tages-Pässe gibt es in diesem Jahr nicht. Wer am Freitag ein Ticket erhalten hat, bekommt mit diesem am Samstag eine Ermässigung. Den Preis für ein Ticket können die Gäste im Rahmen von 15 Franken bis zu 30 Franken Soli-Beitrag selbst wählen.

Am Samstag ist bereits ab 14 Uhr etwas los: Am jährlichen Contes im steilen, aber feinen Cherry Bowl bekommen die Fahrerinnen und Fahrer Preise für den besten Trick. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm bis in den frühen Abend.

Fazit: Der kurze Schritt ins befreundete Ausland lohnt sich allemal.

Text: Veranstalter