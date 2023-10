Neue Juso-Chefin kommt aus Konstanz

SPD Landesvorsitzende Giuliana Ioannidis

Die Landesdelegiertenkonferenz des SPD-Nachwuchses wählte Giuliana Ioannidis kürzlich zur Landesvorsitzenden. Die 25-jährige Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin steht nun an der Spitze der Jugendorganisation der Sozialdemokraten in Baden-Württemberg, der landesweit knapp 6000 junge Menschen angehören.

Ioannidis promoviert derzeit an der Universität Konstanz. In ihrer Doktorarbeit geht sie der Frage nach, inwiefern es in der öffentlichen Verwaltung zu Korruption kommt und welche Ursachen zugrunde liegen. Außerdem unterstützt sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin das Wahlkreisbüro des Singener SPD- Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz.

„Bei uns Jusos können junge Menschen Einfluss auf die Politik nehmen und ihre Interessen durchsetzen,“ wirbt die 25jährige für politisches Engagement. Als Landesvorsitzende will sie junge politikinteressierte Menschen dabei unterstützen, „damit aus Einsatz Erfolg wird.“ Das gelte vor allem im Rahmen der 2024 anstehenden Europa- und Kommunalwahlen.

Die Jusos böten ihren Mitgliedern zahlreiche Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote in Form von Wochenendveranstaltungen und Konferenzen, auf denen sie beispielsweise in Sachen Rhetorik oder Antragsarbeit geschult werden. Außerdem bestünden diverse Möglichkeiten zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit politisch relevanten Themen, so die Jungsozialisten.

„Die Jusos Baden-Württemberg sind ein Ort, an dem junge Menschen aus Schule, Ausbildung und Studium zusammenkommen und voneinander und miteinander lernen können“, ist Ioannidis überzeugt.

„Wer jung ist, will keine Angst vor der Zukunft haben. Bei den Jusos erarbeiten wir Konzepte, wie das gelingen kann: Wir suchen nach Wegen für eine Politik, die den gesamten Lebensweg mitdenkt. Von fairen Start- und Bildungschancen, über gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen bis hin zu einer gesunden und sicheren Umwelt und arbeiten daran mit, diese Ziele umzusetzen,“ beschreibt Ioannidis ihre inhaltlichen Ziele.

Die neue Landesvorsitzende ist bereits seit 2017 aktiv bei den Jusos und hat viel Erfahrung in Gremien gesammelt. So gehört sie dem Vorstand des SPD Kreisverbands Konstanz an und war vor ihrer Wahl bereits Juso-Kreis- und stellvertretende Landesvorsitzende.

Text: MM/hr

Bild: Ansgar Wörner