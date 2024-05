Über Stock und über Stein

Aus dem bekannten Hegau-Bike-Marathon wird am Sonntag, 30. Juni 2024, das Hegau Gravel Race. Damit legt die Stadt Singen den Fokus auf die neue aufstrebende Radsport Disziplin Gravel. Eine Anmeldung ist noch möglich.

Hier die Einladung der Stadt Singen:

Gefahren wird mit Gravelbikes, einer Mischung aus Mountainbike und Rennrad – die letzterem aber mehr ähneln, aufgerüstet mit breiten Reifen, die sowohl auf Schotter und Wiese als auch auf der Straße beste Performance bieten. Ein Grund, warum man sich nun auf das Gravelbike konzentriert, ist, dass es den Verantwortlichen gelungen ist, die UCI TREK Gravel World Series in den Hegau zu locken. Der inoffizielle Gravel World Cup wird seit 2023 durchgeführt und bietet den Athleten die Möglichkeit, sich direkt für die Gravel-Weltmeisterschaften im Oktober in Belgien zu qualifizieren. Dementsprechend werden in Singen 800 bis 1.000 Gravelbiker und -bikerinnen aus mehr als 20 Ländern erwartet.

Total neu ist diese Disziplin im Hegau aber nicht, denn schon seit mehreren Jahren waren Gravelbikes beim Bike Marathon in Singen am Start.

Übrigens ist ein Gravelbike für die Teilnahme nicht zwingend erforderlich. Auf den angebotenen Strecken über 136, 84, 52 oder 32 Kilometern darf auch weiterhin mit dem Mountainbike – allerdings ohne Motor – gestartet werden. Es ist sogar möglich, sich mit dem Mountainbike für die WM zu qualifizieren – nur bei den Meisterschaften in Belgien selbst ist das spezielle Gravelbike vorgeschrieben.

Die abwechslungsreiche Strecke führt durch anspruchsvolle Geländeabschnitte, hügelige Wege und gibt atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Natur. Grundlage der Streckenführung ist dabei die bekannte Bike Marathon Strecke durch den wunderschönen Hegau, wird aber auf einigen Passagen entschärft und für die Gravelbiker angepasst.

„Wir sind begeistert, dass die TREK UCI Gravel World Series bei uns zu Gast ist“, freut sich Bernd Walz, Singens städtischer Sport-Chef. „Es ist eine großartige Gelegenheit für die Teilnehmer, sich mit den besten Gravel-Fahrern der Welt zu messen und einen unvergesslichen Tag in einer atemberaubenden Umgebung zu erleben. Dazu können wir das bisherige MTB Rennen mit Gravel-Race verbinden. Damit entwickeln wir die Radsportveranstaltung in Singen und dem Hegau weiter.“

Die Online-Anmeldung für den Hegau Gravel ist unter www.hegaugravel.de möglich.

Text: Stadt Singen/red., Symbolbild von TheArkow auf Pixabay