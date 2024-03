Tuttlingen: Der Honberg-Sommer kann kommen

Kelvin Jones

Knapp vier Monate vor dem Festivalauftakt haben die veranstaltenden Tuttlinger Hallen jetzt die letzten drei Acts fürs LineUp ihres Festivals Honberg-Sommer in diesem Jahr veröffentlicht. Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, sind 16 Abendveranstaltungen im Festivalzeit in der traumhaften Kulisse der Ruine der alten Festungsanlage auf dem Honberg geplant.

Mit der „Queen of German Soul“ (Focus), Joy Denalane, Kelvin Jones („Love To Go“, „Cry A Little Less“) und dem österreichischen Shootingstar Alexander Eder sind nun auch die letzten Lücken im Programm gefüllt. Die ersten Abende (mit Schlager- und Deutschrockstar Matthias Reim und mit Musikkabarettistin Martina Schwarzmann) sind sogar schon ausverkauft. Im Programm finden sich von Deutschlands Elektronik-Künstler Nummer 1, Schiller, über die international erfolgreiche Manfred Mann’s Earth Band bis hin zu Indie-Pop-Star Faber oder der Metal-Ikone Doro zahlreiche bekannte Namen. Karten für die Honberg-Sommer-Abende 2024 sind ab sofort im vergünstigten Presale zu haben. Auch einige der limitierten Honberg-Sommer-Festivalpässe sind noch erhältlich. Und das Gesamtprogramm gibt’s jetzt online unter www.honbergsommer.de und auch gedruckt als Flyer.

Zum 28. Mal findet der Honberg-Sommer im Juli 2024 statt. Und einmal mehr dürfen sich Festivalfreunde auf ein spannendes und vor allem abwechslungsreiches LineUp freuen. Dafür sorgen auch diese drei letzten Neuverpflichtungen: Am Sonntag, 14. Juli, feiert mit Joy Denalane auf ihrer „Willpower Summer ‘24“-Tour die „Queen of German Soul“ (Focus) ihre Premiere auf dem Tuttlinger Hausberg. Die Berliner Soul-Sängerin Joy Denalane, seit über zwei Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen Musikszene, ist zum ersten Mal in Tuttlingen zu Gast. Deutschlands größte Soulsängerin und R&B Künstlerin, deren Karriere 1999 begann, als die Stuttgarter HipHop-Band Freundeskreis eine Sängerin für ihren Hit „Mit dir“ suchte, geht im Sommer mit ihrem aktuellen Album „Willpower“ auf gleichnamige Tour. Joy Denalane singt vom Loslassen, von der Trauer, aber auch von neu gewonnener Freiheit. Ihr Happysad-Soul ist von unbändiger Intensität. Mit zahlreichen Hits und Chartplatzierungen hat Joy Denalane sich als eine der führenden Stimmen in der deutschen Musiklandschaft etabliert. Schon ihr Debütalbum „Mamani“ erreichte 2002 Goldstatus und jedes ihrer folgenden fünf Soloalben landete in den Top 10 der Albumcharts.

Am 15. Juli kommen mit Kelvin Jones und Gregor Hägele als Special Guest zwei herausragende Livekünstler an einem Abend, die schon 2023 auf dem Berg überzeugen konnten. Jones räumte im Vorjahr solo im Festivalzelt komplett ab und kommt jetzt mit Band zurück, Hägele, 2017 Halbfinalist bei “The Voice of Germany”, heizte im Biergarten ein und zeigte, dass er das Zeug für die große Bühne hat. Beiden gemeinsam ist, dass sie ihre Karriere auch den neuen Medien verdanken: Kelvin Jones, 1995 in Simbabwe geboren, in London aufgewachsen und heute in Berlin zuhause, wurde 2014 bekannt, als ein Freund die Akustikversion seines Songs “Call You Home” auf der Plattform “Reddit” gestreamt hatte und der Song buchstäblich über Nacht zum Mega-Hit wurde. Das öffnete ihm die Türen ins amerikanische TV und brachte einen Plattenvertrag beim Fanta4-Label “Four Music”. Seine zwei Alben “Stop the Moment” (2015) und „This Too Shall Last“ (2022) zeigen die breite Facette des Soul-Sängers mit einem Mix aus Akustik-Balladen und rhythmisch-tanzbaren Hits.

Auch Alexander Eder kommt auf die Tuttlinger Bühne, mit viralen Videos, emotionalen Songs und unterhaltsamen Clips. Ein Look wie Ben Affleck und eine unverkennbar tiefe Stimme wie Elvis Presley kennzeichnen den österreichischen Shootingstar. Nach seinem Debüt-Album „Schlagzeilen“ (2020), spätestens aber nach dem zweiten Album „Ganz normal“ (2023) ist er der Durchstarter in der deutschsprachigen Pop-Rock-Schlager-Welt. Musikalisch festlegen lässt sich Eder nicht. Er selbst nennt sein Genre ‚Irgendwie Pop‘ und macht Musik, weil es Spaß macht.

Mit Stolz verweisen die Festivalmacher auf eine illustre Gästeliste mit Weltstars und national wie international erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern. Und beim Honberg-Sommer konnten die Fans Acts wie Mark Forster, Andreas Bourani, The Boss Hoss, Nico Santos, Joe Bonamassa oder Johannes Oerding noch in Clubatmosphäre erleben. Zusätzliche Anziehungspunkte und Festivalvergnügen ohne Eintrittskarte bieten die Gratis-Sonntags-Frühschoppen, Auftritte regionaler Bands auf der Open Air Bühne, das kostenlose Kinderprogramm, eine ausgesuchte Festivalgastronomie und der vielleicht schönste Biergarten im Südwesten mit Festivallaune bis spät in die Nacht.

Bereits im Verkauf waren die Konzerte von Doro (5. Juli), Schiller (6. Juli) und Kissin‘ Dynamite (7. Juli), die A Cappella Nacht mit Rock4 und The Cast (8. Juli), Musikkabarettstin Martina Schwarzmann (9. Juli, ausverkauft), der Varietéabend mit der Absolventenshow 2024 (10. Juli), das Moka Efti Orchestra (11. Juli), Candy Dulfer (12. Juli), die „League of Folk/schwarze Nacht“ mit d’Artagnan, Mr Irish Bastard und Rauhbein am 13. Juli, Manfred Mann’s Earth Band am 16. Juli sowie die Konzerte von Matthias Reim (18. Juli, ausverkauft), Kaffkiez (19. Juli) und Faber (21. Juli).

Karten für den Honberg-Sommer 2024 sind bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT), online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Tel. 07461 910996 erhältlich.

Text und Bild (es zeigt Kelvin Jones): Veranstalter