Tag des offenen Denkmals im Cafe Hanser

Der landesweite Tag des offenen Denkmals am Sonntag hat in diesem Jahr das Thema „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. In Singen lädt das Cafe Hanser, das sein 90-jähriges Jubiläum feiert, in historischem Ambiente ab 11:00 Uhr hierzu ein.

Das Gebäude in der heutigen August-Ruf-Straße 4, in dem seit 1934 das Cafe Hanser zuhause ist, wurde um 1870 erbaut und beherbergte ursprünglich eine Privatbank. Zu Beginn der 1930er Jahre erwarb der Bäckermeister Baptist Hanser das Gebäude und eröffnete 1934 sein Café, das auch in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten von Familie Hanser weitergeführt wurde. Heute wird das Café von Nino Merusic geführt.

Die Denkmalschutzbehörde der Stadt Singen beteiligt sich mit einem Vortrag zur Historie des Gebäudes ab 11:30 Uhr am Tag des offenen Denkmals. Ein Gespräch mit der Familie Merusic ist für 14 Uhr geplant. Für Kinder gibt es Vorstellungen des Zirkus Klarifari.

„Bei dem Gebäude in der heutigen August-Ruf-Straße 4 handelt es sich nicht nur um eines der ältesten Gebäude in der Singener Innenstadt, sondern auch um ein wirkliches Wahrzeichen und einen Zeugen der Geschichte und der Entwicklung der Singener Innenstadt“, freut sich Norman Balß von der Denkmalschutzbehörde der Stadt Singen.

Außerdem ist die ansonsten nicht frei zugängliche Theresienkapelle (Fittingstraße 40) am Tag des offenen Denkmals von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Sie steht unter Denkmalschutz und ist seit 2015 Gedenkstätte im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten Baden-Württemberg (LAGG) bei der Landeszentrale für politische Bildung.

Programmm im Cafe Hanser

11:00 Uhr: Begrüßung mit Sektempfang

11:30 Uhr: Vortrag zur Historie

12:30 Uhr: Zauberer Klarifari

14:00 Uhr: Gespräch mit Familie Merusic

14:30 Uhr: Zauberer Klarifari

Text & Foto: Stadt Singen/red.