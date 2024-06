Interims-Intendant für die Philharmonie gefunden

Interims-Intendant Dr. phil. Hans-Georg Hofmann © Benno Hunziker

Nach dem skandalumwitterten Abgang der letzten Intendantin versuchte die Stadt anderthalb Jahre lang vergeblich, die Chefposition bei der Philharmonie neu zu besetzen. Es hagelte Absagen, vielleicht auch, weil sich die Hetzjagd auf Insa Pijanka in der kleinen Intendant*innen-Szene herumgesprochen hat. Jetzt soll für ein Jahr erst einmal ein Interims-Intendant die Geschäfte führen.

In den letzten anderthalb Jahren haben Chefdirigent Gabriel Venzago, der Leiter Organisation & Kommunikation Rouven Schöll und Dieter Dörrenbächer, der Leiter der Musikschule und Co-Chef des städtischen Eigenbetriebes Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz (OMK), die Aufgaben der Intendanz neben ihrer eigentlichen Arbeit miterledigt. Heute beschloss der Gemeinderat, Dr. phil. Hans-Georg Hofmann ein Jahr lang als Interims-Leiter der Südwestdeutschen Philharmonie (ab 1.9. Bodensee Philharmonie) anzustellen.

Nach dem überraschenden Rückzug des Kandidaten in der letzten Ausschreibungsrunde zur dauerhaften Nachbesetzung der Intendanz wurden intensive Gespräche mit Agenturen und Einzelpersonen geführt. Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, hat man sich mit dem Gemeinderat verständigt, die Leitung zunächst interimsweise mit Dr. phil. Hans-Georg Hofmann, dem bisherigen künstlerischen Direktor des Sinfonieorchesters Basel, zu besetzen.

Dazu schriebt die Stadtverwaltung: „Der promovierte Musik- und Literaturwissenschaftler gestaltete das Basler Musikleben über 20 Jahre lang mit. Von 2001 bis 2012 war er als künstlerischer Manager maßgeblich an der Entwicklung des Kammerorchesters Basel beteiligt. 2013 wechselte er zum Sinfonieorchester Basel, für das er bis März 2024 als Künstlerischer Direktor verantwortlich war. Dr. Hofmann war außerdem Präsident des Festivals ‚KlangBasel‘ und Kurator des Festivals ‚Schweizgenössisch‘ in Berlin.

Herr Hofmann war in seiner Funktion als künstlerischer Direktor des Sinfonieorchesters Basel für die Dauer von elf Jahren für die Programmplanung verantwortlich. In diese Zeit fielen mehrere gewichtige und erfolgreich gestaltete Veränderungen für das Orchester, wie der Umbau des Stadtcasinos und die Wiedereröffnung des Musiksaals in Basel. Dr. Hofmann befindet sich seit Ende März 2024 im Sabbatical und wird seine Anstellung in Konstanz bereits zum 1. Juli 2024 antreten.

Hans-Georg Hofmann sagt über die Entscheidung des Gemeinderats: ‚Ich freue mich sehr und danke für das Vertrauen, dass ich die Südwestdeutsche Philharmonie in dieser besonderen Situation unterstützen kann. Ich bin sehr gespannt und schaue zuversichtlich auf die zukünftigen Herausforderungen im schönen Konstanz.‘“

Text: Stadt Konstanz, red.