Konstanz: Hilfen fürs Älterwerden

Marianne Stumpf, Maike Schäberle, Claudia Richter, Petra Böhrer und Marion Götz (von links) mit der 14. Auflage 2024 des „Wegweisers für Senioren“ © Stadt Konstanz

Die Stadtverwaltung bietet eine aktualisierte Broschüre an, in der Beratungsmöglichkeiten und andere Einrichtungen für ältere Menschen vorgestellt werden. Hier eine erste Übersicht.

In Konstanz gibt es ein vielfältiges Angebot von Dienstleistungen und Einrichtungen, die speziell auf die Bedürfnisse älterer EinwohnerInnen zugeschnitten sind. Eine der Hauptanlaufstellen für SeniorInnen ist die Altenhilfe der Stadt. Dort bekommt man Informationen und Beratung zu verschiedenen Themen wie der Pflege, Wohnen im Alter, Freizeitgestaltung oder auch zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten.

Von der Vorsorgevollmacht bis zur Pflege

Die Altenhilfe der Stadtverwaltung kümmert sich mit ihrem Beratungsprogramm um alle Fragen rund um das Älterwerden. Mit dem Angebot sollen die SeniorInnen sowie deren Angehörige unterstützt werden. Mit der Broschüre „Älter werden in Konstanz“, die neu überarbeitet wurde und in verschiedenen Einrichtungen in der Stadt ausliegt, informiert die Altenhilfe über alle Angebote für SeniorInnen.

Zweimal im Jahr findet der „Wohlfühltag“ statt. Dieser Tag ist speziell den pflegenden Angehörigen gewidmet, die sich tagtäglich um ihre hilfsbedürftigen Verwandten kümmern. Gerade diese Gruppe hat eine ganz besondere Bedeutung für eine funktionierende Pflege. Neben einem leckeren Frühstück, bei dem man sich austauschen kann, gibt es Kurse und Seminare zur Entspannung wie beispielsweise Yoga, Massagen oder auch Tanzen.

Bei der Pflege älterer Menschen werden viele helfende Hände gebraucht. Daher unterstützt die Stadt auch EinzelhelferInnen, die in ihrer Nachbarschaft hilfsbedürftigen Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zur Hand gehen. Einzelhelfende bieten Begleitung bei Arztbesuchen, gehen einkaufen oder organisieren Ausflüge für ihre betreuten Personen. Sie sorgen dafür, dass ältere Menschen nicht vereinsamen und weiterhin am sozialen Leben teilhaben können. Einzelhelfende können sich bei der Altenhilfe anerkennen lassen. Nach der Anerkennung ist es dann auch möglich, monatlich 125 Euro als Entlastungsbetrag im Rahmen der Pflegeversicherung abzurechnen. Weitere Informationen dazu gibt es bei Marion Götz (Telefon 07531/900-4326).

Auch wenn es um die anstehende Pflegebedürftigkeit bei älteren MitbürgerInnen geht, kann die Stadt helfen und unterstützen. Marianne Stumpf berät in Konstanz rund um das Thema Pflege. Sie zeigt Wege und Möglichkeiten auf, wie man die Wohnung auf die neue Lebenssituation anpasst. Sie ist Ansprechpartnerin für Pflegebedürftige und deren Angehörige oder gibt Auskunft bei Fragen zur Vollmacht, zur Patientenverfügung oder der gesetzlichen Betreuung (Tel. 07531/900-2408). Die persönliche Beratung ist neutral und kostenlos – sie erfolgt unter Wahrung der Schweigepflicht telefonisch, persönlich daheim oder in der Beratungsstelle am Benediktinerplatz 2. Daneben gibt es eine Vielzahl an Diensten und Einrichtungen unterschiedlicher Träger, die die Bedürfnisse älterer Menschen sicherstellen. Zu diesen pflegt die Altenhilfe einen engen Kontakt und hat den Überblick über deren Angebote.

Zusammen mit der Volkshochschule organisiert die Stadt immer wieder Vortragsreihen rund um das Thema Älterwerden. Eine neue Reihe befindet sich in Planung und wird rechtzeitig kommuniziert (www.altenhilfeberatung-konstanz.de). Die Vortragsreihe erfreut sich einer großen Beliebtheit. Rund 70 BürgerInnen besuchten durchschnittlich die Veranstaltungen.

Mit der Aktion „Er-fahrbar“ präsentieren sich Senioreneinrichtungen und öffnen für Interessierte ihre Pforten. Gemeinsam mit dem Seniorenzentrum werden zweimal im Jahr verschiedene Einrichtungen vorgestellt. Im Herbst werden drei Pflegeheime besucht. Der Transport zu den einzelnen Häusern wird durch die Altenhilfe organisiert. Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Infos dazu bekommt man bei der Altenhilfe der Stadt.

Mit der „Zeitinsel“ bietet die Stadt zusammen mit dem Sozialdienst katholischer Frauen eine Urlaubsbetreuung für ältere Menschen an. Viele pflegende Angehörige haben so die Möglichkeit, sich auch einmal eine Auszeit ohne schlechtes Gewissen zu gönnen. Das Projekt vermittelt persönliche Betreuung in privaten Haushalten. Acht Frauen mit Lebenserfahrung und Spaß an der Begegnung mit älteren Menschen wohnen als Gastbetreuerinnen bei den hilfsbedürftigen Menschen und betreuen sie dann Tag und Nacht im gewohnten Wohnumfeld. Infos bekommt man bei Claudia Richter unter 07531/900-2472.

Beliebter Treffpunkt für SeniorInnen

Das Seniorenzentrum Bildung + Kultur (SeZe) ist ein beliebter Treffpunkt für aktive Seniorinnen und Senioren. Regelmäßige Veranstaltungen und Aktivitäten sorgen dafür, soziale Kontakte zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Das SeZe ist mitten in der Stadt an der Oberen Laube 38 in der Nähe der Lutherkirche leicht zu finden. Hier gibt es ein breit gefächertes Veranstaltungsprogramm und Kurse aus den Bereichen Kultur, Bewegung, Gesundheit, Geselliges & Kreatives. Kurse wie zum Beispiel Singen, Tanzen, Gymnastik und Philosophie finden wöchentlich im ganzen Jahr statt. Gleichgesinnte treffen sich auch in selbst organisierten Gruppen wie im Politischen Frühstück, zum Stricken, für Gesellschaftsspiele, zum Schach oder im Kreativraum. Ganz neu gibt es einen Schwätzletreff.

Jeden Monat erscheint ein neuer Flyer mit den Veranstaltungen. In dem breiten Spektrum von Konzerten, Vorträgen, Lesungen, Kinoabenden, Tanztees und Erzählcafés ist für alle etwas dabei. Nicht fehlen darf dabei die Begegnung von Jung und Alt, wie aktuell bei einem Generationenprojekt und dem Projekt „Konstanz tanzt!“ in Zusammenarbeit mit dem Treffpunkt Petershausen und dem Jugendzentrum Juze.

Das Café im Park lädt ein, mit Blick ins Grüne bei Kaffee und Kuchen zu kleinen Preisen zu verweilen, Kontakte zu knüpfen oder einfach in den ausliegenden Zeitungen und Büchern in Ruhe zu schmökern. In den Wintermonaten wird einmal pro Woche Suppe gekocht und serviert, im Sommer lockt die Eissaison auf der Terrasse. Das ehrenamtliche Café-Team bedient an der Kuchentheke. Aktuell werden Ehrenamtliche zur Verstärkung gesucht.

Das SeZe ist für viele Gäste erste Anlaufstelle bei vielen Fragen. Die Fachkräfte sind gut vernetzt und vermitteln weiter, wenn bei Veränderungen der Lebenssituation Hilfsangebote gefragt sind. Beliebt ist auch das Handy-Café am Freitag, wo kompetente AnsprechpartnerInnen bei der Bedienung des Smartphones weiterhelfen. Das Veranstaltungsprogramm wird unter Einbeziehung verschiedener KooperationspartnerInnen, unter anderem dem Stadtseniorenrat, Fachstellen sowie mit Beteiligung von engagierten BesucherInnen und Mitarbeitenden des Seniorenzentrums erstellt. Es liegt an öffentlich zugänglichen Stellen wie im Bürgerbüro, Kulturzentrum, Rathaus, Bildungs- und sozialen Einrichtungen aus und wird auf Anfrage auch zugesandt. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen: Seniorenzentrum Bildung + Kultur, Obere Laube 38, Tel. 07531/918 98 34 und http://www.konstanz.de/seniorenzentrum.

Einsatz für die Bedürfnisse älterer Menschen

Der Stadtseniorenrat SSR ist die Stimme der Älteren in der Stadt und wirkt als Vermittler gegenüber der Politik und der Verwaltung. In diesem Sinne ist der SSR mit sachkundigen BürgerInnen in verschiedenen Ausschüssen und Arbeitskreisen vertreten und hält zum einen regen Kontakt mit der Stadtspitze und den zuständigen Ämtern und zum anderen mit den Fraktionen des Gemeinderats sowie mit der Jugendvertretung. Der SSR hat im letzten Jahr eine ganze Reihe an Aktionen umgesetzt. Die „Mobile Bank“, bei der bunte Bänke im Stadtgebiet zum Ausruhen einladen, fand ein positives Echo, ebenso das „Schwätzbänkle“, mit dem ein Zeichen gegen die Einsamkeit und soziale Isolation gesetzt wurde. Für dieses Jahr plant der SSR unter anderem eine Rollatorschulung im Busverkehr zusammen mit den Stadtwerken.

Text & Bild: Stadt Konstanz, redaktionell bearbeitet