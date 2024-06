Sommerträume auf dem Konstanzer Münsterplatz

Theater auf dem Münsterplatz ist seit Jahren immer ein ganz besonderes Erlebnis und nicht mehr wegzudenken aus dem Konstanzer Kalender. Ab Samstag, 15.6., präsentiert das Theater Konstanz Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ und verspricht einen unterhaltsamen Abend, an dem man sich vor der imposanten Kulisse des Münsters von einem spielfreudigen Ensemble und packender Live-Musik mitreißen lassen kann.

Es locken eine quirlige Schar von Elfen, eine spielwütige Handwerkscrew und sehnsüchtig Liebende. In seiner berühmten Komödie fängt Shakespeare auf faszinierende Weise den besonderen Zauber der Mittsommernacht ein, wenn die Grenzen zwischen Realität und Traum, zwischen den Wesen und Geschlechtern verschwimmen und alles möglich scheint.

Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Herzog Theseus und Amazonenkönigin Hippolyta laufen auf Hochtouren. Doch nicht alle am Athener Hof sind in Feierlaune. Egeus hadert mit seiner Tochter Hermia, die sich seinen Heiratsplänen widersetzt und die Hand von Demetrius ausschlägt. Hermias Herz schlägt für Lysander und umgekehrt. Die zwei Liebenden fliehen in den Wald vor Athen. Heimlich folgen ihnen Demetrius und Helena, die Demetrius liebt, der ihr wiederum die kalte Schulter zeigt. In der flirrenden Atmosphäre des Waldes erleben sie allesamt eine magische Sommernacht.

Was sie nicht ahnen, als sie in den Wald flüchten: Die ganze Natur ist in Aufruhr. Elfenkönig Oberon und seine Königin Titania stecken in einer leidenschaftlichen Beziehungskrise, und in den Strudel dieses Zwistes geraten nicht nur die vier Liebenden, sondern auch ein Handwerkertrupp, der im Wald ein Theaterstück für die Hochzeit des Herzogs einstudiert. Oberons Diener Puck treibt mit allen seinen Schabernack. Erst im Morgengrauen ist der Spuk vorbei, und noch benommen vom Rausch der vergangenen Nacht wird Hochzeit gefeiert.

Regisseur Ekat Cordes, bekannt für seine musikalischen Inszenierungen und Bühnen- und Kostümbildnerin Anike Sedello, die für die schrill-romantische Ausstattung sorgt, schaffen zusammen mit ihrem spielfreudigen Ensemble und den großartigen Musikern einen spektakulären Theaterabend – schrill und romantisch, komisch und akrobatisch. Ein perfektes Theatererlebnis!

Vor und nach dem Stück sowie in der Pause verwöhnt die HZH Theaterbar mit Snacks und kühlen Getränken. Die Bar ist von 17.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet.

Die Premiere findet am 15.6. statt, weitere 21 Vorstellungen bis 20.7.2024. Vorstellungsbeginn (mit 2 Ausnahmen) jeweils 19 Uhr.

