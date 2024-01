Singen steht auf – Gemeinsam für Demokratie und Solidarität! Klare Kante gegen Hass und Hetze!

Am Samstag demonstriert auch Singen gegen rechte Hetze und Gewalt. Hier der Aufruf der Veranstalter*innen zur Kundgebung.

Unsere Stadt steht in langer Tradition für Demokratie und Solidarität, für eine weltoffene und mitmenschliche Gesellschaft. Wir sind überzeugt: Respekt und Vielfalt ist das Fundament für unsere bisherigen gemeinsamen Erfolge, Basis für unsere Demokratie und Grundlage für ein solidarisches Miteinander. Singen braucht keine rassistischen und ausgrenzenden Parolen, die unser Zusammenleben vergiften sollen. Singen kann Demokratie, Singen kann Integration. Singen duldet deshalb keine Angriffe auf Menschen, die politische Verantwortung tragen oder als Nachbarn, Kollegen und Freunde mit uns leben oder Schutz bei uns suchen. Mit Angst, Hass und Hetze kann keine Demokratie bestehen. Wenn Politiker und Geschäftsleute in einem Geheimtreffen mit dem rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner offenkundig Pläne zur Ausschaffung von Ausländern und deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund schmieden, gerade dann ist es wichtig, dass wir gemeinsam Haltung zeigen: Für eine solidarische und vielfältige Gesellschaft, für eine starke Demokratie. Für unsere gemeinsame Verantwortung und Teilhabe an Singens Zukunft. Für mehr Miteinander und Menschlichkeit. Lasst uns zusammenstehen – lasst uns aufstehen!

Gemeinsam mit vielen lokalen Organisationen rufen wir deshalb alle Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an einer kurzen gemeinsamen Kundgebung am Samstag, 27. Januar 2024 von 10-10:30 Uhr vor der „Vesperkirche“ (Lutherkirche) auf – es ist der Tag der Befreiung des KZ Auschwitz, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Initiatoren und Unterstützer (Stand 18.1.)

Heinz Rheinberger

inSi e.V.-Integration in Singen

Gemeinderatsfraktionen CDU, SPD, FDP, Die Grünen/Bündnis 90, Neue Linie, Freie Wähler

Bernd Häusler, Oberbürgermeister

Ute Seifried, Bürgermeisterin

Andreas Jung, CDU-Mitglied des Bundestages und des CDU-Parteivorstandes

Dr.Lina Seitzl, SPD-Mitglied des Bundestages

Dr. Ann-Veruschka Jurisch, FDP-Mitglied des Bundestages

Hans-Peter Storz, SPD-Landtagsabgeordneter

Dorothea Wehinger, Landtagsabgeordnete Die Grünen/Bündnis 90

Katholische Betriebsseelsorge