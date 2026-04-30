Singen: Mit dem Demokratieparcours Geschichte entdecken

Die Demokratieparcours-Materialien im handlichen Aluminiumkästchen stehen ab sofort zur Ausleihe bereit. Foto: © Marcel Da Rin/Stadt Singen

Unter dem Motto „Geschichte entdecken. Demokratie erleben“ stellt die Singener Kriminalprävention (SKP) ab sofort Materialien für einen Demokratieparcours in der Singener Innenstadt zur Verfügung. Das Projekt wurde im Rahmen des Förderprogramms „Jugend für Werte 2025/26“ des Rotary Clubs Singen umgesetzt.

Mit dem Angebot sollen junge Menschen (ab Klassenstufe 7) sowie weitere interessierte Altersgruppen in ihrer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und demokratischen Themen gestärkt und Möglichkeiten aktiver Teilhabe aufgezeigt werden. Der Demokratieparcours bietet eine interaktive Möglichkeit, die Geschichte der Stadt Singen und demokratische Grundwerte neu zu entdecken. Auf einer rund fünf Kilometer langen Route durch die Innenstadt lassen sich historische Orte entdecken und Aufgaben bearbeiten. Jugendliche setzen sich so kreativ mit Themen wie Freiheit, Gleichheit und Solidarität auseinander und erfahren die Geschichte ihres Heimatortes haptisch und nicht nur online.

Die Materialien werden in einem handlichen Aluminiumkästchen im DIN-A5-Format bereitgestellt. Dieses enthält einen Routenführer sowie 21 Fotokarten, die durch die einzelnen Stationen führen. Eine zusätzliche Blankokarte lädt dazu ein, einen eigenen Ort mit persönlichem Bezug zu demokratischen Werten auszuwählen und zu reflektieren. Der Parcours fördert neben historischem Lernen auch Teamarbeit, Eigeninitiative und einen bewussten Blick auf den öffentlichen Raum. Die Aufgaben können durch Beobachtungen vor Ort, Gespräche mit Passantinnen und Passanten sowie durch digitale Recherchen bearbeitet werden.

Der gesamte Parcours, für den man etwa zweieinhalb Stunden einplanen sollte, führt vom Bahnhof durch die Fußgängerzone bis hin zu Rathaus, Scheffelhalle, Stadtgarten, Musikinsel und wieder zurück. Einzig die Station Theresienkapelle liegt abseits dieses Rundwegs.

Die Materialien stehen ab sofort zur Ausleihe bereit – unter anderem in der Stadtbücherei, der Tourist-Information, bei der Singener Kriminalprävention sowie in den Jugendhäusern. Auf Anfrage kann ein Exemplar zur Verfügung gestellt werden. Zudem wird Unterstützung bei der Planung und Durchführung angeboten, beispielsweise für den Einsatz im schulischen Kontext oder in der Vereinsarbeit. Für weitere Informationen oder Rückfragen steht die SKP gerne zur Verfügung: skp@singen.de oder unter der Telefonnummer 07731 85-544.