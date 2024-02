Schildervielfalt in Rottweil

Sie waren nicht ganz so zahlreich, wie viele erhofft hatten: Am Samstag versammelten sich rund 2000 Menschen in Rottweil, um gegen den dortigen Parteitag der baden-württembergischen AfD zu demonstrieren. Aber dafür überraschte der Einfallsreichtum, der sich auf ihren Protestschildern zeigte. Eine Bildergeschichte.