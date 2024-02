Der Töne hohe Kunst steht in allerhöchster Gunst

Eden Sekulović © Studioline Photography

Am ersten März-Wochenende erblickt in Konstanz ein kleines Festival mit neuer Musik das Licht der Welt, das zahlreiche Facetten des aktuellen künstlerischen Schaffens vereint: „Tonkunst Konstanz“ nennt es sich und präsentiert neben Lokalmatadoren auch Künstler*innen aus der näheren und weiteren Ferne.

Das Festival findet am 02. und 03. März 2024 im St. Johann, Brückengasse in Konstanz, statt. Der Zugang erfolgt über die St.-Johann-Gasse. Der eindrucksvolle Raum der ehemaligen Kirche bietet die Bühne für Uraufführungen, elektronische Klänge und spontane Improvisationen, die von renommierten Musikerinnen und Musikern aus Deutschland, Frankreich und Italien dargeboten werden.

Beide Tage beginnen mit einer Performance, bei der ein neues Werk von Giovanni Montiani aufgeführt wird. Dieses innovative Konzerterlebnis wurde von Pier Paolo Pasolinis Gedicht „Marylin“ inspiriert und erforscht das Wesen der Schönheit und ihre Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Das Werk regt zum Nachdenken darüber an, welche Werte aus der Vergangenheit wir uns anverwandeln und in die Zukunft tragen wollen. Aus der akustischen Resonanz des Textes und der Dichte seiner Worte formt das Saxophon musikalische Gesten, die diese Fragen mit Zorn, Eleganz und Intimität zum Ausdruck bringen. Das Stück wird mittels Knochenleitungskopfhörer zu hören sein. Da nur eine bestimmte Anzahl dieser Kopfhörer zur Verfügung steht, bitten die Veranstalter unbedingt um vorherige Anmeldung (siehe unten).

Am Samstag folgt dann ein Solokonzert mit Johannes Schwarz (Fagott, Ensemble Modern). Schwarz wird Werke u.a. von Enno Poppe, Yu Kuwabara, Pierluigi Billone und Claus-Steffen Mahnkopf spielen, die eigens für ihn geschrieben wurden.

Zur freien Improvisation treffen sich anschließend Bernd Konrad und Ewald Hügle, zwei Urgesteine der Jazzszene am Bodensee. Beide verbindet eine Jahrzehnte andauernde Zusammenarbeit und die Leidenschaft für freies Spiel.

Nach der Performance am Sonntag spielen Schlag zwölf sieben Musikerinnen und Musiker Werke von Paul Clift, Ralf Kleinehanding, Carsten Radtke und Mateo Servián Sforza. Einiges davon wird uraufgeführt, spontan komponiert oder elektronisch erweitert.

Programm

Festival Tonkunst Konstanz

Ort: St. Johann, Brückengasse 1b, Zugang über St.-Johann-Gasse

Sa., 02.03.2024

18:00 Uhr „Ta beauté, exigée par le monde future“ mit Noa Mick (bsax) , Giovanni Montiani (live-electr, comp)

19:00 Uhr Johannes Schwarz, Solokonzert

20:10 Uhr Bernd Konrad – Ewald Hügle, Zwiegespräch

So., 03.03.2024

11:00 Uhr „Ta beauté, exigée par le monde future“ mit Noa Mick (bsax) , Giovanni Montiani (live-electr, comp)

12:00 Uhr High Noon Musik 2000+ mit Eden Sekulović (vc), Valentin Erny (tp), Jonathan Chazan (sax), Carsten Radtke (g), Ina Callejas (acc), Peer Kaliss (perc), Ralf Kleinehanding (vibr, perc)

Eintritt

Sa., 02.03.2024 25 EUR / ermäßigt 18 EUR (Studierende, Senior*innen, Schwerbehinderte, Mitglieder des Jazzclub Konstanz e.V. und des HighNoon – Freunde Neuer Musik e.V., freier Eintritt für Kinder und Schüler*innen)

So., 03.03.2024 15 EUR / ermäßigt 10 EUR

Festivalticket 35 EUR / ermäßigt 22 EUR

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Kopfhörern für die Performance „Ta beauté, exigée par le monde future“ wird um Anmeldung gebeten unter: jonathanchazan@gmail.com

Text: MM/red