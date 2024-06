Scharfe Augen und spitze Krallen in Kreuzlingen

Die Mückenfledermaus ist halb so groß wie ein Daumen.

Das Bild wurde uns von der Stadt Kreuzlingen zur Verfügung gestellt.

Am 14. Juni 2024 um 21:15 Uhr können Mückenfledermäuse beim abendlichen Ausflug beobachtet werden. Und am 15. Juni um 14 Uhr veranstaltet die Wildvogel- und Reptilien-Pflegestation Kreuzlingen einen Tag der offenen Tür.

Den Jägerinnen der Nacht auf der Spur

Am 14. Juni 2024 um 21:15 Uhr können Mückenfledermäuse in Kreuzlingen beim abendlichen Ausflug beobachtet werden. Der Rundgang führt vom Bodan-Quartier zur Wollschwein-Insel im Seeburgpark.

Die Mückenfledermaus ist die kleinste mitteleuropäische Fledermausart, halb so groß wie ein Daumen. Keiner kennt die Lebensgewohnheiten der nachtaktiven Säugetiere besser als der Fledermausschutz-Experte Wolf-Dieter Burkhard. Die Exkursion startet an der Ecke Schulstraße 8 und Neptunstraße in Kreuzlingen. Dort halten sich tagsüber rund 200 weibliche Mückenfledermäuse auf und fliegen nach Sonnenuntergang zur Jagd aus. Die Wanderung führt zur Wollschwein-Insel, wo die Jägerinnen der Nacht beobachtet werden können. Die rund eineinhalbstündige Führung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wo: Bodan-Quartier Kreuzlingen, Ecke Schulstraße 8 und Neptunstraße

Wann: 14. Juni 2024, 21:15 Uhr

Wieviel: kostenlos

www.fledermausschutz-tg.ch

Wildvögel und Reptilien ganz nah

Marion Gessner, Präsidentin des Tierschutzvereins Kreuzlingen, und Stationsleiterin Fabia Kaufmann führen ihre Gäste zwischen 14 und 16 Uhr durch die Pflegestation für Wildvogel- und Reptilienstation an der Sägenöschstraße oberhalb der Familiengärten in Kreuzlingen.

Sie bieten Einblicke in die Aufzucht und Pflege von verwaisten, verletzten oder kranken Tieren. In der angegliederten Quarantäne-Station können exotische Reptilien beobachtet werden. Die Tiere wurden entweder vom Zoll beschlagnahmt oder konnten von ihren Besitzern nicht mehr gehalten werden. Dieser Termin findet im Rahmen der städtischen Veranstaltungsreihe „Natur entdecken“ statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wo: Wildvogel- und Reptilien Pflegestation, Sägenöschstraße, Kreuzlingen

Wann: 15. Juni 2024, 14–16 Uhr

Wieviel: kostenlos

http://www.wsb.tierschutz-kreuzlingen.ch

Text: MM/red./wf,