Gäubahn ohne Unterbrechung zum Stuttgarter Hauptbahnhof!

Gäubahn: Bahnhof Horb-Neckarhausen © Winfried Kropp

Stuttgart 21, der Bau des unter die Erde verlegten Bahnhofs mit all seinen Anschluss-Tunnels und Neubaustrecken, zieht seine Kreise längst in die Provinz und auch über Baden-Württemberg hinaus. Im Zuge dieser Jahrhundertbaustelle soll die Gäubahn ab 2026 zwischen Zürich-Singen-Stuttgart am S-Bahn-Gleis Stuttgart-Vaihingen enden.

Reisende sollen in Zukunft in Stuttgart-Vaihingen in die S-Bahn zum Hauptbahnhof umsteigen. Laut Aussage der Bahn für mindestens sieben Jahre, Kenner der Sachlage rechnen mit weitaus mehr. Auch für Reisende aus Konstanz entfällt diese Anbindung für mehrere Jahre.

Singen ist eine der letzten Anrainer-Kommunen ohne Sprachrohr der Bevölkerung gegen die Pläne der Bahn. Um daran etwas zu ändern, zeigt die „Gäubahn-Initiative Singen“ in Kooperation mit dem Kulturzentrum GEMS und Oberbürgermeister Bernd Häusler am 16. Juni um 17 Uhr den Film „Das trojanische Pferd: Stuttgart 21“ und lädt im Anschluss daran zu einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion ein, ebenfalls im Saal der GEMS. Der Dokumentarfilm, der auch einige Spielszenen enthält, lässt sowohl Gegner als auch Befürworter zu Wort kommen. Bei der anschließenden Diskussion ab 19 Uhr werden ausgewiesene Fachleute auf dem Podium Platz nehmen: Isabel Cademartori (SPD), Matthias Gastel (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), Jürgen Resch (Deutschen Umwelthilfe), Benedikt Weibel (ehemaliger Generaldirektor der SBB) und Michael Donth (CDU).

Für den Film beträgt der Eintritt 8 Euro. Die Podiumsdiskussion ist kostenlos und kann auch unabhängig von der Filmvorführung besucht werden.

Zeitplan des Gäubahn-Abends

17:00–18:31

Film „Das Trojanische Pferd: Stuttgart 21“ (ohne Werbung und Trailer)

18:30 -19:00

Pause (Verpflegung, Begrüßung und Einweisung der geladenen Gäste)

19:00–19:15

Begrüßung durch Frank Distel (Mitglied der Gäubahn-Initiative Singen und stellv. Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Filder)

19:15–19:20

Rede OB Bernd Häusler

19:20–20:25

Podiumsdiskussion unter der Leitung von Monika Zimmermann (Redezeit pro Person 10 min).

– Isabel Cademartori, Bundestagsabgeordnete der SPD, Obfrau im Verkehrsausschuss, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.

– Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Sprecher für Bahnpolitik, außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der DB-InfraGO.

– Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, die Klage gegen die Abkopplung der Gäubahn eingereicht hat.

– Benedikt Weibel, ehemaliger Generaldirektor der Schweizerischen Bundesbahnen SBB, ehemaliger Verwaltungsrat der französischen Staatsbahnen SCNF, ehemalige Aufsichtsratspräsident der österreichischen Westbahn.

– Michael Donth, Bundestagsabgeordneter der CDU und Mitglied im Ausschuss für Verkehr, Berichterstatter für Bahn, ÖPNV, Taxen und Fernbusse.

20:25–20:26

Informationen von Hendrik Auhagen, Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD)

20:26–20:38

Stellungnahmen der Politikerinnen und Politiker und des Filmregisseurs (je max. 2 min):

– Andreas Jung, MdB der CDU für den Wahlkreis Konstanz, stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag, u.a. Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, Sprecher für Klimaschutz und Energie und Vorsitzender der entsprechenden Arbeitsgruppe seiner Fraktion.

– Dr. Lina Seitzl, MdB der SPD für den Wahlkreis Konstanz, Kreisvorsitzende der SPD, Mitglied des Kreistags, u.a. Mitglied im Umweltausschuss des Bundestags und des Kreistags, stellvertretende Vorsitzende der deutsch-schweizerischen Parlamentariergruppe.

– Dorothea Wehinger, MdL B90/DIE GRÜNEN für den Wahlkreis Singen, Arbeitsschwerpunkte u.a. nachhaltige Mobilität und Tourismus, Klima- und Naturschutz. Regelmäßige Nutzerin der Gäubahn, Schwägerin von Winfried Kretschmann.

– Hans-Peter Storz, MdL der SPD für den Wahlkreis Singen, verkehrspolitischer Sprecher und Sprecher für Tourismus seiner Fraktion im Landtag, dabei besonderes Engagement für die Gäubahn und andere Bahnlinien in der Region.

– Michael Joukov, MdL B90/DIE GRÜNEN für den Wahlkreis Ulm, Mitglied im Ausschuss für Verkehr, Mitglied im Ausschuss für Europa und Internationales, u.a. Sprecher für Bahnpolitik seiner Fraktion im Landtag.

– Klaus Gietinger, Autor und Regisseur des mehrfach aktualisierten Dokumentarfilms mit Spielfilmszenen „Das Trojanische Pferd: Stuttgart 21“.

20:40–21:00

Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer (Fragezeit max. 1min pro Person)

21:00–21:05

Danksagung und ggf. Überreichen von Präsenten durch Nikolas Baur (Mitglied der Gäubahn-Initiative Singen)

21:05–21:10

Zeitpuffer bis zum definitiven Ende des offiziellen Teils ab 21:10

Ausklang in spontanen Kleingruppen (Abschluss flexibel in Absprache mit dem GEMS-Personal)

Wann: 16. Juni um 17 Uhr

Wo: GEMS Kulturzentrum, Mühlenstraße 13, 78224 Singen (Hohentwiel)

Wieviel: Film 8 Euro, Podiumsdiskussion frei

www.diegems.de

Text: MM/red./wf