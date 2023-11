Rock Christmas

Times of Woodstock im Stadttheater Konstanz.

Wem das dröge Weihnachtsgesumsel gehörig auf den Wecker geht, dem sei diese musikalische Alternative empfohlen: Aufgrund der großen Nachfrage kommt das Erfolgsmusiktheater „Times of Woodstock“ am 21./22. Dezember noch einmal in Konstanz auf die Bühne. Rechtzeitig Karten sichern!

War das ein Jahr, 1969, als der erste Mensch den Mond betrat, die Hippiebewegung ihren Höhepunkt erlebte und mit Woodstock das bis heute größte Open Air Festival stattfand!

Woodstock war und ist Kult, nicht nur wegen der unzähligen Musiker*innen und Bands, die dort auftraten und zu Stars wurden, wenn sie es nicht schon waren. Das Festival stand für Frieden, Freiheit, Liebe und Leidenschaft.

Die drei Konstanzer Paul Amrod (musikalische Leitung), Frank Lettenewitsch (Buch und Regie) und Johannes Fröhlich (Buch und Produktion) bringen unter dem Titel „Times of Woodstock“ ein Musiktheater auf die Bühne, bei dem alle Fans von legendärer Rockmusik und unterhaltsamem Theater voll auf ihre Kosten kommen. Neben Klassikern wie Joan Baez, den Who, Janis Joplin oder Jimi Hendrix und vielen anderen, werden auch Songs von Bands gespielt, die nicht in Woodstock dabei waren, so etwa von den Beatles, den Rolling Stones oder von Bob Dylan.

Die Geschichte, die dabei erzählt wird, handelt von der Mondlandung, über den legendären Summer of Love, die Schrecken des Vietnamkrieges, die zweifelhafte Rolle des Richard Nixon und die Studentenunruhen um das Kent State Massaker bis hin zu den Protagonisten der Woodstock Generation wie Timothy Leary, Jack Kerouac oder Allan Ginsberg.

Natürlich werden auch Episoden rund um das Festival erzählt, so etwa über das finanzielle Desaster, das Orga-Chef Michael Lang zu verschmerzen hatte oder den Farmer Max Yasgur, der seine Felder für das Festival zur Verfügung gestellt hatte.

Neben einer hochkarätigen sechsköpfigen Band, spielen und singen die bekannten Sänger*innen und Schauspieler*innen André Rohde, Livia Wüest und Dagmar Egger, die alle in der Bodensee Region schon große Erfolge feiern durften. Zudem wird eine Videoproduktion zu sehen sein, die dem Musiktheatererlebnis eine zusätzliche, spannende, optische Note verleiht.

Spieltermine: 20. und 21. Dezember – jeweils 20:00 Uhr im Stadttheater Konstanz.

Infos zu Karten im Vorverkauf, hier online buchen.

