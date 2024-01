Rede der Gesellschaft der Stadt Konstanz (II)

Kundgebung gegen Rechtsextremismus, 24.01.2024 © hr

Sehr viele Menschen, Initiativen, Verbände, Vereine wollten sich auf verschiedene Art und Weise bei der Kundgebung am Mittwoch einbringen. Das ist einfach großartig! Alle Stimmen zu Wort kommen zu lassen, hätte der zeitliche Rahmen nicht zugelassen. Und so haben wir ein Statement der vielen Stimmen aus dieser Stadt zusammengestellt. Hier ist sie also, die Rede der Gesellschaft der Stadt Konstanz.

Konstanzer Friedensinitiative e.V.

Rassismus ist das Grundübel der Menschheit. Rassismus führte zu Ausbeutung, Sklaverei, zu Kriegen, zu abermillionenfachen Morden. Rassisten und Rassimus werden in der AfD geduldet. Das allein sollte Grund genug sein, dieser Partei keinen Raum zu geben.

Kulturkiosk Schranke e.V.

Damit wir den demokratisch legitimierten Boden nicht verlieren, braucht es eine breite Bewegung der Politisierung. Eine Bewegung, die in unsere Alltagsräumen hineinwirkt und erlebbar ist.

Es geht darum, dass Menschen spüren können, wie komplex unsere Gesellschaft ist, indem sie in Prozesse eingebunden werden und ihre eigene Wirksamkeit entdecken.

Hass- und machtgetriebene AFD Politiker:innen müssen wir nicht erreichen, aber wir alle müssen es uns zur Aufgabe machen, ihre gefrusteten Wähler:innen zu erreichen. Hand in Hand müssen wir jetzt als gesellschaftliche Basis von unten herauf uns engagieren und aktiv mitgestalten. Beteiligt euch, es braucht euch!

Jugendvertretung der Stadt Konstanz

Die Jugendvertretung und ihr Vorstand stehen für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Unsere Vergangenheit lehrt uns, dass Rassismus, Ausgrenzung und die Benachteiligung von Minderheiten, wie sie die AfD predigt nur zu Unglück und Gewalt führen. Daher stellen wir uns, Konstanzer Jugendliche, mit aller Kraft gegen rechtsextremismus und intoleranz. Deutschland und Europa stehen ein für die Achtung der Grundrechte und die Würde des Menschen!

Caritasverband Konstanz e.V.

Caritas heißt Nächstenliebe. Dafür stehen wir als Verband – und wir heute Abend alle zusammen. Nächstenliebe schließt alle Menschen mit ein. Ohne Ausnahme. Wir stehen für Vielfalt und Toleranz. Wir leben Inklusion. Ausdrücklich widersprechen wir Gedanken, die eine Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung in den Raum stellen, wie dies jüngst von Seiten der AFD geäußert wurde. Wir stehen ein für Menschenwürde – dies schließt alle Menschen ein. Wir danken allen, die sich heute hier versammelt haben und Menschlichkeit zeigen.

Fritz Schlienz, Radolfzell

Willst du Frieden, lass Nazis links liegen!

Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit

Nie wieder ist Jetzt? Nie wieder ist nicht nur Jetzt, nie wieder war Gesten, ist Heute und Morgen. Nie wieder gilt immer! In Deutschland schicken sich wieder Leute an, Menschen mit falschem Stammbaum infrage zu stellen. Antisemitische Straftaten erreichen erschreckende Rekordzahlen. Es ist nicht allein Sache der Betroffenen, nicht allein Sache von Jüdinnen und Juden sich gegen Antisemitismus zu wehren. Es ist unser aller Auftrag! Treten wir einer Normalisierung von antisemitischer und rassistischer Sprache entgegen. Reden wir überall Klartext, dass die AfD Deutschland in dunkelste Zeiten zurückführt. Stellen wir uns all jenen entgegen, die Axt anlegen an das vielfältige Miteinander und eine pluralistische Gesellschaft, die Axt anlegen wollen an einen demokratischen freiheitlichen Rechtsstaat. Nie wieder ist Heute und Morgen! Nie wieder ist immer!

Seebrücke Konstanz

Seit Jahrzehnten werden Menschen- und Flüchtlingsrechte in Europa abgebaut. Zehntausende Schutzsuchender sterben auf dem Mittelmeer, an den EU-Außengrenzen und auf den Fluchtwegen. Wir haben uns längst von demokratischen Grundwerten entfernt. Wir, die Zivilgesellschaft müssen diese verteidigen. Jetzt. Rechtsradikale regieren bereits in Europa. Zeigen wir endlich klare Kante gegen die Höckes in Europa. Nicht Seenotrettung ist ein Verbrechen. Faschismus ist ein Verbrechen!

Große Konstanzer Narrengesellschaft von 1884 e.V.

In wenigen Tagen feiern wir ein großes Fest der Freiheit: Die Fasnacht. Jede*r kann sein was er*sie sein will oder was er*sie schon immer sein wollte. Dieses große Volksfest ist fröhlich, ausgelassen und bunt. All das wurde schon einmal von den Nazis gekapert und versucht zu unterdrücken. Heute stemmen wir uns wieder gegen dieses Gedankengut und feiern die Fasnacht ganz bewusst mit allen demokratischen Menschen in unserer Stadt.

Save Me, Konstanz

save-me-konstanz möchte alle an das Schicksal der vielen Geflüchteten – 3500 Menschen allein in Konstanz – erinnern, die aus Kriegsgebieten, aus Diktaturen, aber auch aus Erdbebenregionen kommen, die hier in Deutschland, in Konstanz, Frieden und Sicherheit suchen und jetzt fürchten, dass sie auch hier zunehmend rassistischen Angriffen ausgesetzt sind. Dass nicht nur die AfD, sondern auch bürgerliche Parteien den Begriff „Remigration“ oder seine Umschreibungen ernsthaft vertreten, macht uns allen Angst. Für die Geflüchteten ist es unerträglich und verhindert eine Integration auf Augenhöhe.

Eine Intendantin am Theater Konstanz

Aufgrund der aktuellen, sehr greifbaren Bedrohung und Gefahren durch rechte, nationalistische Manipulationen müssen alle Demokrat*innen zusammenstehen und sich sehr deutlich und unmissverständlich positionieren.

Es darf nicht sein, dass soziale Missstände und Zukunftssorgen mit Rechtsradikalismus und Hass gegen Minderheiten beantwortet werden. Das ist eine Gefahr für alles, was liberal, gerecht, sozial, vielfältig und offen an dieser Gesellschaft ist.

Wir alle müssen Verantwortung übernehmen, immer wieder im Alltag Meinung beziehen, jeden Tag aufs Neue – für die Demokratie und die kostbare Vielfalt in diesem Land.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.