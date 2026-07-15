Politik und Musik von und mit Kindern

Bereits seit 2013 bringt die Musik-Insel in Wollmatingen gemeinsam mit ihren Schüler*innen jährlich ein selbstgemachtes Kindermusical zu einem aktuellen Thema auf die Konstanzer Bühnen. In diesem Jahr gibt es ein Wiedersehen mit einem Stück, in dem das Thema Gleichberechtigung im Mittelpunkt steht.

Jahr für Jahr verfasst die „Affenbande“, die Musiktheatergruppe der Musik-Insel mit etwa 15 Kindern der 2. bis 8. Klasse, gemeinsam mit der Inhaberin Nadja Adam ein Stück zu einem eigens von den Kindern selbst gewählten Thema. Dabei geht es nicht nur darum, am Ende des Schuljahres eine fesselnde musikalische Aufführung mit allen Gruppen der privaten Musikschule auf eine der Konstanzer Bühnen zu bringen.

Vielmehr nutzen sie bewusst das Medium Musik, um ein ernstes Thema in einen fantasievollen und kindgerechten Rahmen zu „verpacken“ und das mit viel Einsatz erworbene neue Wissen einem breiten Publikum weiterzugeben. In den letzten Jahren ging es etwa um Flucht, Krieg, Waldrodung, Meeresverschmutzung, Pflegenotstand, Konsum, Sucht, Mobbing oder Tierschutz. Höchst aktuelle Probleme also, die selbstverständlich auch Kinder aller Altersgruppen bereits intensiv beschäftigen.

Planet der guten Täler

In diesem Jahr haben die Kinder das Thema „Gleichberechtigung“ in den Mittelpunkt gestellt. Durch die Beschäftigung mit all dessen Unterthemen (Menschen- und Kinderrechte, Gleichstellung, prägende Lebensbedingungen und deren Folgen/Konsequenzen usw.) kam eine Erinnerung auf: Die Inhalte überschneiden sich mit den Kernbotschaften eines Musicals aus dem Jahr 2016 zum Thema Flucht und Fluchtursachen. Genau zehn Jahre nach der Erstaufführung gibt es daher in diesem Jahr in Revival des Stücks „Der Planet der guten Täler“.

Ob in der „großen Welt“ beispielsweise durch Krieg, Rassismus und Naturkatastrophen oder im persönlichen Alltag durch Mobbing, Ausgrenzung und familiäre Krisen – es gibt viele Gründe, warum ein Leben aus den Fugen geraten kann. Wenn Gleichberechtigung und Sicherheit verloren gehen, schwindet auch das Fundament für ein unbeschwertes Aufwachsen. Das Musical greift diese komplexen Fragen kindgerecht auf.

Was (auch) Kinder bewegt

Gemeinsam beleuchten die 140 Mitwirkenden aller Altersgruppen elementare Grundbedürfnisse des Menschen wie das Recht auf Sicherheit, Geborgenheit und Lebensfreude, faire Bildungschancen und gesellschaftliche Teilhabe sowie ein behütetes Zuhause und Entwicklungsmöglichkeiten. Gemeinsam möchte die Gruppe mit diesem Stück das Bewusstsein für Empathie und Mitgefühl schärfen – und gleichzeitig Dankbarkeit und Wertschätzung dafür wecken, in einem sicheren Umfeld aufwachsen und leben zu dürfen.

Das Drehbuch, die Musik, die Hörspiel-CD, das Bilderbuch, die Flyer und Plakate, die Kostüme wie auch später der Film (der im Zebra zu sehen sein wird) – alles entsteht in Eigenproduktion in den Unterrichtsräumen und im hauseigenen kleinen Studio der Musik-Insel in Wollmatingen in Eigenregie.

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Die Initiative „Politik mit Musik“ ist ein Projekt der Musik-Insel Inhaberin Nadja Adam, die im Jahr 2025 mit dem Musikschulpreis des Bundesverbandes der Freien Musikschulen (bdfm) ausgezeichnet wurde.

Der Planet der guten Täler. Ein Musical zum Thema Gleichberechtigung mit 140 Akteuren Im Alter von 4 bis 80 Jahren

Samstag, 18. Juli 2026, 17:00 Uhr

Sonntag, 19. Juli 2026, 15:00 Uhr

Wollmatinger Halle, Konstanz

Vorverkauf

Musik Ebert, Konstanz. Hussenstr. 47

Touristinformation Konstanz, Bahnhofplatz 43

Kiosk Ferreira, Konstanz, Radolfzeller Straße 21a

Weltladen Dettingen, Dingelsdorfer Straße 2

Sonnenapotheke Allensbach, Radolfzeller Straße 36

Eintritt:

Kinder 3-15 Jahre 7,– Euro (Abendkasse 8,– Euro)

Erwachsene ab 16 Jahren 10,– Euro (Abendkasse 11,– Euro)

Weitere Informationen finden Sie hier.