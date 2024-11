Open See Band Contest 2025 startet

Das Open See Festival bietet nicht nur namhaften Künstler*innen eine Plattform, sondern möchte auch aufstrebenden Newcomer*innen die Chance geben, ihr Talent zu präsentieren. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Contests haben Bands und Soloacts aller Genres die Möglichkeit, sich einen Platz im Programm des beliebten Festivals zu sichern.

Hier die Teilnahmebedingungen:

Phase 1: Bewerbung

Die Bewerbungsphase für den Contest beginnt am 15. November 2024 und endet am 26. Januar 2025. Um sich zu bewerben, sollten die Bands aussagekräftiges Material zusammenstellen und uns per E-Mail zusenden. Detaillierte Informationen zu den Anforderungen sind im Download-Dokument erhältlich. Die wichtigsten Bewerbungskriterien sind:

Nachwuchsband / Nachwuchs-Solo-Act

Aus Süddeutschland (Bayern + Baden-Württemberg) oder aus der Schweiz und Österreich

Eigene Songs (keine Covers)

Phase 2: Online-Voting

Nach der Bewerbung erfolgt das Online-Voting, in dem die acht Bands mit den meisten Stimmen ermittelt werden. Diese Bands dürfen sich in zwei Live-Shows (jeweils mit vier Bands) im KULA präsentieren. Das Voting findet ausschließlich online über ein Umfrage-Tool statt. Jede Person darf nur einmal abstimmen, doppelt eingereichte E-Mail-Adressen werden herausgefiltert. Die Teilnehmenden werden ausdrücklich ermutigt, in diesem Zuge ihre Online-Präsenz und Aktivität zu überprüfen und eventuell neue Strategien auszuprobieren.

Phase 3: Live-Shows

Am 12. und 26. April 2025 treten die acht ausgewählten Acts im KULA auf. An diesen Abenden müssen die Bands das Publikum und die Jury mit ihren Auftritten begeistern. Jeweils zwei Acts werden pro Abend als Gewinner gekürt, basierend auf einem Publikums-Voting und der Entscheidung einer Fachjury. So sichern sich insgesamt vier Bands einen Auftritt auf dem Open See Festival.

Phase 4: Open See Festival

Die vier Gewinnerbands aus dem Contest treten gemeinsam mit anderen renommierten Künstler*innen auf der Bühne des Open See Festivals auf. Sie erwartet ein vielseitiges Programm und die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Nutzt die Gelegenheit und bewerbt euch für den Open See Band Contest! Wir freuen uns auf kreative und talentierte Acts, die bereit sind, die Bühne zu rocken und ihre Musik mit der Welt zu teilen!

Weitere Informationen und das Bewerbungsformular finden sich unter www.kulturladen.de

Kontakt:

Inka Paschen: bandcontest@kulturladen.de

Text: MM, Bild: Die Firma Dankt, Open See Band Contest 2024 © Jan Schiller und Radioactive Honey, Open See Band Contest 2024 © Jan Schiller