Nightsoccer-Turnier am 8. Dezember

Die Mobile Jugendarbeit (MJA) und das Jugendzentrum der Stadt Konstanz veranstalten am Freitag, den 8. Dezember 2023, in der Sporthalle Pestalozzi ein Fußballturnier für junge Menschen, das bis in die Nacht hinein dauert.

Im Jahr 2010 wurde auf Initiative der MJA Konstanz die Night Soccer-Turnierreihe ins Leben gerufen, in Kooperation mit dem Jugendzentrum und einigen Konstanzer Sportvereinen. Seither erfreuen sich die regelmäßig stattfindenden Turniere großer Beliebtheit bei den Teams und sind gut besucht.

Mitspielen können alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 27 Jahren. Ein Team besteht aus vier Feldspieler*innen, einem/r Torhüter*in und maximal vier Auswechselspieler*innen. Bis zu zwölf Mannschaften werden für ein spannendes Fußballturnier sorgen, der Eintritt ist für Zuschauer*innen frei. Das Turnier beginnt um 19 Uhr und dauert bis Mitternacht. Die Mannschaftsanmeldungen werden nach dem Eingangsdatum berücksichtigt und sind erst mit der Bezahlung der Anmeldegebühr in Höhe von 10 Euro pro Team gültig.

Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 6. Dezember 2023. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem SC Konstanz-Wollmatingen, DJK Konstanz, TSV Konstanz, TV Konstanz und dem SSV Konstanz statt. Mehr Infos zur Anmeldung, die ab sofort möglich ist, gibt es auf der Homepage der Mobilen Jugendarbeit. Zu erreichen ist die MJA am Zähringerplatz 19 in Konstanz, telefonisch unter 07531 73186 oder via E-Mail: Mobile.Jugendarbeit@Konstanz.de.

MM/ans, Bild: andreas160578 auf Pixabay.