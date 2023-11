Fridays for Future Konstanz demonstriert für Wärmewende

Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und allerorts beginnen wir zu heizen. Leider meistens immer noch mit Öl und Gas, erneuerbare Wärmenetze fehlen. Deswegen ruft Fridays for Future Konstanz zur Demo am Freitag, den 24.11. auf. Start ist um 15:30 Uhr im Herosé-Park.

„Die Stadtwerke haben inzwischen 7 Vorranggebiete für Wärmenetze definiert.“ erklärt FFF-Aktivist Niklas Becker. „Auf konkrete Umsetzungszeiträume will man sich aber noch nicht festlegen. Damit fehlt den Menschen vor Ort die Planungssicherheit für ihre Heizung. Zugleich droht damit, dass die Wärmewende erst am St. Nimmerleinstag kommt. Es braucht jetzt zügig eine Konkretisierung der Planung, damit wir Klimaschutz im Wärmebereich schnellstmöglich realisieren.“

„Zentral ist auch, dass wir unsere Wärme aus nachhaltigen Quellen gewinnen,“ ergänzt FFF-Aktivist Manuel Oestringer. „Die aktuellen Planungen beziehen aber einen erheblichen Teil der Wärme aus Müllverbrennung in der Schweiz und kalkulieren mit steigenden Müllmengen. Viel besser wäre es, möglichst wenig Müll zu produzieren. Bei der Herstellung von Verpackung und vermeidbarem Müll entstehen schließlich viele Treibhausgasemissionen.“

Mit der Demo stellt Fridays for Future die Forderung nach einer erneuerbaren Wärmeversorgung in den Mittelpunkt und fordert von der Stadt und den Stadtwerken, schnell in die Umsetzung zu gehen.

Die Demonstration findet auch anlässlich der Public Sustainability Week der Universität und HTWG statt. Deswegen endet die Demo bei der HTWG sein, wo sich viele Nachhaltigkeitsgruppen mit Infoständen vorstellen. Im Anschluss an die Demo findet an der HTWG auch ein Podium mit dem Thema „Durch Bildung aktiv werden“ statt, auf das wir an dieser Stelle gerne hinweisen.

Was: Demonstration von Fridays for Future für eine klimagerechte Wärmeversorgung.

Wann: Freitag, den 24.11., von 15:30 bis ca. 16:45 Uhr.

Wo: Herosé-Park, Abschlusskundgebung an der HTWG.

Text: FFF, Symbolbild: by Jerzy Górecki from Pixabay